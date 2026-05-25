Η συζήτηση του Παπαπέτρου με τον Φουρνιέ στο Gazz Floor: «Ποτέ δεν θα μπορούσα να το φανταστώ όλο αυτό»

Ο Εβάν Φουρνιέ, o MVP του Final Four της EuroLeague, βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet, έχοντας πολλά να πει!

Μεταξύ άλλων, ο Εβάν Φουρνιέ και ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχαν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, στην οποία ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού εξήγησε το πόσο διαφορετικό είναι για τους Γάλλους το πάθος για την ομάδα τους, σε σχέση με αυτό των Ελλήνων, με τον ίδιο να τονίζει πως δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί όλα αυτά που έζησε.

«Τι θα σήμαινε για τον Εβάν Φουρνιέ να μην τα καταφέρεις; Να μην φέρεις ένα τρόπαιο EuroLeague σε αυτό το κλαμπ; Τι θα σήμαινε αν τελείωνε η παρουσία σου στον Ολυμπιακό χωρίς να το καταφέρεις, παρότι έβαλες όλο σου το είναι σε αυτό;», ήταν η πρώτη ερώτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου, με τον Εβάν Φουρνιέ να απαντάει πως «Δεν πέρασε από το μυαλό μου. Ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε. Το πίστευα και πέρσι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι δεν θα το κερδίσουμε ποτέ. Θα ήταν καταστροφή να μην το πάρουμε. Θα ντρεπόμουν, λόγω της αγάπης που παίρνω από τον κόσμο. Τώρα νιώθω τέλεια αλλά εχουμε ακόμα πολλά».

Επιπλέον, ο αναλυτής του Gazz Floor ρώτησε τον Εβάν Φουρνιέ αν «Όλο αυτό που βίωσες με τους πανηγυρισμούς, πόσο κοντά στις προσδοκίες σου ήταν; Δηλαδή αν ρωτούσαμε τον Εβάν Φουρνιέ πριν από 5 χρόνια, πόσο από αυτό θα ήταν στο μυαλό σου να ζήσεις;».

Με τη σειρά του ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε ότι «Δεν υπήρχε περίπτωση να το φανταστώ. Από την πρώτη μέρα στην υποδοχή μου στο αεροδρόμιο, αυτό δεν είναι κάτι που το περιμένεις. Είναι τρελό. Η αγάπη για την ομάδα για έναν δυτικό ευρωπαίο, είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τέτοια αγάπη για τις ομάδες. Είναι κάτι που ανακάλυψα στην Ελλάδα και βασικός λόγος που ήρθα. Ήθελα να βιώσω πραγματική αγάπη και πραγματικό πάθος. Όταν είσαι επαγγελματίας θέλεις να παίζεις για ομάδες τέτοιου επιπέδου. Θέλεις να σου γκρινιάζουν όταν χάνεις. Όταν παίζεις και δεν έχουν ενδιαφέρον για τη νίκη ή την ήττα δεν είναι διασκεδαστικό. Δεν είναι αυτό που ονειρεύεσαι από παιδί. Και είναι από τους βασικούς λόγους».