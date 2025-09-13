Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Εντυπωσιακό ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μονακό για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», καθώς κρίθηκε στην παράταση με ένα μεγάλο τρίποντο του Μάικ Τζέιμς (80-83).

Μετά το πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο και μπήκε για τα καλά στο ματς, όμως ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκεί για τους Μονεγάσκους. Και αφού δεν κατάφερε να τους δώσει τη νίκη στην κανονική διάρκεια, καθώς ο Πίτερς έστειλε το παιχνίδι στον έξτρα χρόνο, στην παράταση ευστόχησε σε ένα τεράστιο τρίποντο, έκανε το 80-83 και έτσι έδωσε το θετικό αποτέλεσμα στην Μονακό..

Πέραν του νικητήριου τριπόντου, ο Τζέιμς είχε και 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 20 πόντους πρόσθεσε ο Νίκολα Μίροτιτς.

Για τον Ολυμπιακό, που έπαιξε χωρίς τους Βεζένκοβ - Μιλουτίνοφ, αλλά και χωρίς τους διεθνείς της Εθνικής, 16 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Τόμας Γουόκαπ. Από κοντά και ο Ντόντα Χολ (15π., 9 ριμπάουντ), ενώ 13 ειχε ο Άλεκ Πίτερς.

Ολυμπιακός - Μονακό: το ματς

Η Μονακό μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με όπλο τον Νίκολα Μίροτιτς είχε τον έλεγχο και έφτασε ακόμη και σε διπλό σκορ (8-16, 8'). Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός αντέδρασε, όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 12-18 του δεκαλέπτου.

Ο Τζέιμς έστειλε την διαφορά σε διψήφια τιμή (20-30, 14'), όμως ο Τόμας Γουόκαπ ήταν εκεί για να δώσει λύσειες με σερί τρίποντα. Παρόλα αυτά, η Μονακό είχε πάντα απαντήσεις με τον Μίροτιτς και το σκορ στο ημίχρονο ήταν στο 34-42.

Ο Χολ έδωσε πολλές λύσεις κοντά στο καλάθι και ο Ολυμπιακός, μετά και από τρίποντο του Φουρνιέ το σκορ έγινε 41-42 (22'). Λίγο μετά ήρθε η ώρα και για την πρώτη ισοπαλία (45-45, 25'), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 51-55.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με ένα σερί 10-0 και πήρε τα ηνία με 61-55 (34'). Η Μονακό ανέβασε την πίεσή της και επέστρεψε, με τον Τζέιμς να την βάζει μπροστά με 67-70 (38'). Ο Πίτερς με καλάθι και φάουλ έκανε το 70-70 στα 53'' για το τέλος, ο ίδιος αστόχησε στο σουτ της νίκης και το παιχνίδι πήγε παράταση.

Ο Ολυμπιακός πήρε ένα μικρό προβάδισμα 3 πόντων (76-73, 42'), όμως ένα σερί 0-7της Μονακό έκανε το σκορ 76-80 στο 43'. Έβανς και Χολ έκαναν το 80-80, όμως ο Τζέιμς με τρίποντο στα 6.6'' έκανε το σκορ 80-83! Ο Φουρνιέ αστόχησε στην συνέχεια στο σουτ της ισοφάρισης και η Μονακό πήρε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι του Νεόφυτος Χανδριώτης.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 34-42, 51-55, 70-70, 80-83

Olympiacos Piraeus MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index # Players POS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB STARTERS 0 Thomas Walkup (C) G 19:39 16 5/7 71% 2/2 100% 3/5 60% 3/4 75% 1 1 2 8 2 1 0 0 5 2 12 22 3 Tyson Ward F 30:26 6 2/9 22% 2/5 40% 0/4 0% 2/3 66% 0 4 4 3 2 1 0 0 3 2 -4 4 25 Alec Peters F 35:28 13 5/13 38% 5/9 55% 0/4 0% 3/5 60% 2 4 6 2 0 0 0 0 3 4 0 11 45 Donta Hall C 29:56 15 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 9/11 81% 5 4 9 1 0 0 3 0 4 6 1 23 94 Evan Fournier G 27:45 4 1/7 14% 0/1 0% 1/6 16% 1/2 50% 0 2 2 2 4 2 0 0 3 2 -6 -1 BENCH 2 Keenan Evans G 20:56 8 2/8 25% 2/5 40% 0/3 0% 4/4 100% 2 0 2 2 2 1 0 1 1 4 -7 5 4 Γεωργιοσ Πουρνελεσ 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Saben Lee G 14:57 7 1/6 16% 0/2 0% 1/4 25% 4/4 100% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 3 -8 5 20 Jean Marc Christ Koumadje 15:04 2 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0/3 0% 2 5 7 0 4 0 1 0 5 2 -4 1 21 Ομηροσ Netzipoglou SG 7:29 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 77 Shaquielle McKissic G 23:20 9 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33% 0/3 0% 0 4 4 3 0 1 0 0 2 3 -2 10 Team/Coaches 1 4 5 1 1 TOTAL 200 80 24/68 35% 18/38 47% 6/30 20% 26/39 66% 13 30 43 22 15 7 4 2 28 29 84