Φουρνιέ, ο Σπανούλης στο είχε πει: «Θα κερδίσουμε πολλά»

Ο Εβάν Φουρνιέ έναν χρόνο μετά τους σπαρακτικούς λυγμούς του στο Άμπου Ντάμπι και τα λόγια παρηγοριάς του Βασίλη Σπανούλη κατέκτησε τη EuroLeague με τον Ολυμπιακό γιατί η ζωή κάνει κύκλους και επιβραβεύει αυτούς που πιστεύουν και παλεύουν.

Μερικές στιγμές χαράζονται ανεξίτηλα στη μνήμη των ανθρώπων όσα χρόνια κι αν περάσουν. Μία τέτοια στιγμή σημάδεψε το περσινό Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, όταν ο Εβάν Φουρνιέ ξεσπούσε σε λυγμούς μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Μονακό στον ημιτελικό.

Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή όμως... Έναν χρόνο μετά οι σπαραγμοί και οι αποκαρδιωτικές εικόνες μετατράπηκαν σε δάκρυα χαράς και σε πανηγυρισμούς μέσα στις αγκαλιές των χιλιάδων οπαδών των «ερυθρόλευκων». Η ζωή κάνει κύκλους και σίγουρα το... χρωστούσε στον Εβάν Φουρνιέ, εξάλλου του το είχε πει και ο Βασίλης Σπανούλης τότε, στο Άμπου Ντάμπι, στο παρασκήνιο μετά τον χαμένο ημιτελικό.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Μονακό και έναν Εβάν Φουρνιέ... ράκος, ψυχολογικά διαλυμμένο να ξεσπάει σε κλάματα στην άκρη της μεικτής ζώνης; Εκείνη τη χρονική στιγμή μόνο ένας άνθρωπος έμοιαζε ο κατάλληλος για να μαζέψει τα «κομμάτια» του Γάλλου σταρ, ένας άνθρωπος που το μπάσκετ είναι η ζωή του και το έχει ζήσει με το κουτάλι και στα πάνω του και στα κάτω του και δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Λαρισαίος τεχνικός τότε, ως προπονητής της Μονακό, της ομάδας που είχε ρίξει στο... καναβάτσο τους Πειραιώτες έσπευσε να τον παρηγορήσει μετά τη συγκινητική του προσπάθεια έχοντας καταθέσει ψυχή και σώμα στο παρκέ. Ο Φουρνιέ είχε μετρήσει 31 πόντους με 4/9 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Στο φινάλε όλη η κούραση ξέσπασε και μεταφράστηκε σε κλάματα με τον Σπανούλη να προσπάθεί να τον ηρεμήσει και να τον παρηγορήσει.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός φάνηκε να του λέει: «Σκέψου ότι έπαιξα 20 χρόνια στην Ευρώπη και πήρα 3 EuroLeague. Τα άλλα 17 χρόνια υπέφερα. Το κεφάλι ψηλά. Θα κερδίσουμε πολλά». Στη συνέχεια μίλησε στα ΜΜΕ εξηγώντας το τι τον ώθησε σε αυτή την αυθόρμητη κίνηση: «Όταν τον είδα σε αυτή την κατάσταση, έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση. Ήθελα να μοιραστώ 1-2 συμβουλές, ως άνθρωπος, ως φίλος. Θα το κάνω αυτό για τον καθένα, ειδικά για τον Εβάν που είναι σπουδαία προσωπικότητα. Η ζωή προχωράει. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις, να σταθείς στα πόδια σου».

Μάλιστα, χρησιμοποίησε και το α' πληθυντικό εκφράζοντας και το δέσιμό του με την «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Αυτά τα λόγια παρηγοριάς ήρθαν να δείξουν συμπαράσταση στον Φουρνιέ ο οποίος τοποθετήθηκε για τη στιγμή που μοιράστηκε με τον Σπανούλη: «Προσπαθούσα να συνέλθω και ο κόουτς Σπανούλης ήταν εκεί και μου είπε μερικά λόγια. Τον είχα συναντήσει μόνο μία φορά νωρίτερα και είχα απολαύσει τη συζήτησή μας τότε. Ήταν καλό που έδειξε την υποστήριξη και τη συμπόνοια του».

Η ζωή έκανε τον κύκλο της και το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, ώστε αυτή η φράση συμπόνοιας του Βασίλη Σπανούλη να πάρει... σάρκα και οστά με τον προπονητή να δικαιώνεται για τα λόγια στήριξης στον Φουρνιέ.

24 Μαΐου 2026, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον σπαραγμό του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και έραψε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του γράφοντας ιστορία βγαλμένη από την καλύτερη ταινία, όπως υποστηρίζουν πολλοί. Η συμβολική αυτή κατάκτηση έφερε όνομα και υπογραφή «Εβάν Φουρνιέ». Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τον μεγάλο τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με 20 πόντους, 3/7 τρίποντα και μαζί 5 ριιμπάουντ και 4 ασίστ όντας ο MVP του Final Four.

Να σημειωθεί ότι από εκείνη τη φράση του Βασίλη Σπανούλη «θα κερδίσουμε πολλά», ο Φουρνιέ μετράει ένα Σούπερ Καπ, ένα πρωτάθλημα και έναν τίτλο EuroLeague, άρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν και... προφητικά τα λόγια του Έλληνου τεχνικού, αφού ο Γάλλος σταρ τα κατάφερε...