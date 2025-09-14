Ολυμπιακός - Παρί 87-90: Φιλική ήττα για τους... μισούς «ερυθρολεύκους» παρά την 32άρα του Βεζένκοβ

Δημήτρης Οικονόμου
Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση, η Παρί επικράτησε του Ολυμπιακού (87-90) με τις βολές του Ναντίρ Ιφί μετά το φάουλ του Σάσα Βεζένκοβ των 32 πόντων στο φινάλε.

Ολυμπιακός και Παρί πήγαν... χεράκι - χεράκι στο φιλικό που διεξήχθη στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», με τους Γάλλους στο φινάλε να παίρνουν τη νίκη (87-90), βρίσκοντας μεγάλα τρίποντα στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, σκοράροντας ... πόντους, αλλά το κακό ποσοστό των Πειραιωτών από την περίμετρο (7/33 3π.) κόστισε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι βολές του Ιφί μετά το φάουλ του Βεζένκοβ στα 10'' πριν το φινάλε έκριναν την αναμέτρηση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται σε εκείνο το σημείο μετά από τις τεχνικές ποινές. Για τους «ερυθρολεύκους» δεν αγωνίστηκαν για λόγους ξεκούρασης οι Άλεκ Πίτερς και Κίναν ΈΒανς, ενώ φυσικά λείπουν οι διεθνείς για το EuroBasket 2025.

Ολυμπιακός - Παρί: Ο αγώνας

Σα να μην πέρασε μία μέρα, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν μπροστάρηδες στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο φόργουορντ των Πειραιωτών σκόραρε 9 από τους 10 πρώτους πόντους της ομάδας, με την Παρί να παίζει πολύ γρήγορο μπάσκετ και να μένει κοντά στο σκορ (12-12, 5').

 

Η είσοδος του Ντόντα Χολ βοήθησε τον Ολυμπιακό στο κομμάτι της ενέργειας. Ο Αμερικανός τελείωσε κάποιες μπάλες στην επίθεση για το 20-14 (7'), αλλά ο Ολυμπιακός δεν άνοιξε περισσότερο τη διαφορά, από τη στιγμή που είχε 1/8 τρίποντα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ένεκα των απουσιών, δοκίμασε διάφορα σχήματα, όπως τον Τάισον Γουόρντ σε θέση "4". Η Παρί εκμεταλλεύτηκε κάποιες κακές επιθέσεις των «ερυθρολεύκων» και χτύπησε στο τρανζίσιον, προσπερνώντας με 28-32 (14'). Τα ελεύθερα σουτ δημιουργήθηκαν αλλά δεν μπήκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να σκοράρουν δύο τέτοια οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ, με τον Ολυμπιακό να ανακτά το προβάδισμα στο ημίχρονο (42-37, 20'), παρά τα 3/17 τρίποντα.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να ψάχνουν τα ελεύθερα σουτ, με τον Γουόρντ να βρίσκει αυτό το τρίποντο που έψαχνε (50-44, 23'), αλλά η Παρί έμενε κοντά. Οι δύο προπονητές δοκίμαζαν σχήματα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το μικρό προβάδισμα.

Κάτι που άλλαξε μόλις η Παρί έκλεψε και βρήκε μπάλες στο τρανζίσιον. Το 0-6 των Γάλλων διαμόρφωσε το 65-69 (32') και ήταν φανερό ότι θα έχουμε ξανά παιχνίδι ειδικών καταστάσεων στο φινάλε. Ωστόσο οι Παριζιάνοι βρήκαν διαδοχικά σουτ από το τρίποντο και πήραν τον έλεγχο του ματς στα χέρια τους (71-78, 35').

Ο Βεζένκοβ έπιασε τους 30 πόντους, κάνοντας τα πάντα στην επίθεση, αλλά ο Ρόμπινσον απάντησε με τρίποντο για το 74-81 (36'). Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Ντόντα Χολ να τελειώνει δύο φάσεις και να μειώνει σε 82-85 (38') και λίγο αργότερα να ισοφαρίζει στους 87. Όμως οι βολές του Ναντίρ Ιφί, μετά το 5ο φάουλ του Βεζένκοβ, έκριναν τελικά την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-37, 63-60, 87-90

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Γεωργιοσ Μπαρτζωκασ | Asst: Χριστοσ Παππασ, Γεωργιοσ ΜποζικασMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-Index
#Players
0Thomas Walkup (C)23:5700/50%0/20%0/30%0/00%000400012-14-1
3Tyson Ward29:0293/1421%2/366%1/119%2/2100%033130004-4-1
14Sasha Vezenkov36:463210/1855%6/966%4/944%8/8100%268612005539
33Nikola Milutinov23:4683/560%3/560%0/00%2/2100%4610201301-322
94Evan Fournier20:2993/742%2/2100%1/520%2/450%202221004-86
4Γεωργιοσ Πουρνελεσ0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
9Sabien Lee17:1862/366%1/1100%1/250%1/250%000420004116
20Jean Marc Christ Koumadje0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
21Ομηροσ Netzipoglou7:0200/00%0/00%0/00%0/00%00000003000
45Donta Hall16:14174/580%4/580%0/00%9/1181%257121101622
77Shaquielle McKissic25:2662/728%2/450%0/30%2/450%178341012-27
Team/Coaches2463
TOTAL2008727/6442%20/3164%7/3321%26/3378%133144231464229106
Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Justin Robinson24:36187/1163%4/757%3/475%1/333%02261101-520
7Sebastian Herrera (C)10:1282/540%0/20%2/366%2/2100%02201101-27
15Mouhamed Faye11:1421/1100%1/1100%0/00%0/10%11200010-14
24Yakuba Ouattara25:0172/1020%1/520%1/520%2/2100%12301000-11
35Derek Willis8:0921/250%1/1100%0/10%0/00%01100000-12
2Nadir Hifi24:21102/1216%2/633%0/60%6/785%12323110-24
4Leopold Cavaliere14:5573/650%3/475%0/20%1/250%11203100105
10Ilian Moungalla3:1310/10%0/00%0/10%1/250%00000000-2-1
13Allan Dokossi20:1862/633%2/540%0/10%2/450%381101201412
20Jeremy Morgan19:0872/540%0/00%2/540%1/333%21313200135
21Ismael Bako17:50114/580%4/580%0/00%3/475%53824010619
22Amath M'Baye21:02114/944%2/366%2/633%1/1100%14501101-112
Team/Coaches2131
TOTAL2009030/7341%20/3951%10/3429%20/3164%1728451127119292
@Photo credits: eurokinissi
     

