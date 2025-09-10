Ολυμπιακός, Κουμάντζε: Μετά το Super Cup η απόφαση για το μέλλον του παίκτη στον Πειραιά
Ο Κριστ Κουμάντζε κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, όμως δεν έχει συμβόλαιο για το υπόλοιπο της σεζόν, κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.
Ο Ολυμπιακός, λόγω των απουσιών των διεθνών από την προετοιμασία, συμφώνησε με τον Κριστ Κουμάντζε, προκειμένου ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μπορέσει να δουλέψει σωστά την ομάδα.
Η συμφωνία, λοιπόν, του παίκτη με τον Ολυμπιακό ήταν για έναν μήνα, κάτι που σημαίνει πως μετά το Super Cup θα κριθεί το μέλλον του παίκτη στον Πειραιά και το εάν θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν στο μεγάλο Λιμάνι.
Μέχρι στιγμής, ο Κριστ Κουμάντζε έχει αφήσει θετικά δείγματα γραφής στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να έχει συγκεντρώσει αρκετές πιθανότητες παραμονής. όμως τα επόμενα φιλικά σε (κυρίως) σε Κύπρο και Κρήτη θα κρίνουν το μέλλον του παίκτη.
Sneak Peek 👀 from today’s practice! 🔥— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 29, 2025
Featuring Keenan Evans 🏀 & Khalifa Koumadje 🚀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/5lzVmGcUKY
Μάλιστα στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας κόντρα στον Προμηθέα στο ΣΕΦ, ο Κριστ Κουμάντζε τελείωσε με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 μπλοκ σε 18 λεπτά παρουσίας στο παρκέ.
Να σημειωθεί πάντως πως σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta δεν έχει γίνει ακόμη κάποια κρούση από τον Ολυμπιακό στον Κριστ Κουμάντζε για να συνεχιστεί η συνεργασία τους μέχρι το τέλος της σεζόν, όμως, όπως είπαμε, αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος το μήνα.
Στην παρούσα φάση, μόνο για τον Κουμάντζε υπάρχει πιθανότητα απόκτησης σέντερ πριν το ξεκίνημα της σεζόν, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να κοιτάζει τις επιλογές του στην αγορά των γκαρντ, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στην θέση «1».
