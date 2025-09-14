Βεζένκοβ: «Πρέπει να δουλέψουμε γιατί δεν είμαστε στον βαθμό που θέλουμε»

Ο Σάσα Βεζένκοβ σχολίασε τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Κύπρο, ενώ έδωσε και τα δικά του συγχαρητήρια για τη σπουδαία της Εθνικής στο EuroBasket 2025.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε δεύτερη ήττα στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» από την Παρί, με τον Σάσα Βεζένκοβ να πετυχαίνει... 30άρα.

Ο φόργουορντ των Πειραιωτών τόνισε πως ο Ολυμπιακός έχει πράγματα να κρατήσει αλλά και αρκετά να δουλέψει, ενόψει της EuroLeague που ξεκινάει σε δύο εβδομάδες.

«Έχει γίνει θεσμός το τουρνουά. Για μένα είναι πιο έντονο το συναίσθημα γιατί τον Νεόφυτο τον ήξερα και έχουμε αγωνιστεί ως αντίπαλοι, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ο κόσμος νομίζω ότι είδε πολύ δυνατά παιχνίδια, που στο τέλος είχαν ένταση παρότι οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες. Κρατάμε κάποια καλά κομμάτια και ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ γιατί η EuroLeague ξεκινάει σε δύο εβδομάδες και δεν είμαστε στον βαθμό που θέλουμε» ανέφερε ο Σάσα Βεζένκοβ.

🗣️ Από την Κύπρο και το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», που έχει για εκείνον ξεχωριστή σημασία, ο Σάσα Βεζένκοφ μιλά για τα δυνατά φιλικά του Ολυμπιακού και στέλνει τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ελλάδος 🙌🇬🇷#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #EuroBasket #HellasBasketball pic.twitter.com/Kx8G2eNpfD — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 14, 2025

Τα συγχαρητήρια του Βεζένκοβ στην Εθνική για το EuroBasket

Φυσικά δεν μπορούσε να μην κάνει το σχόλιό του για την Εθνική, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Ο Βεζένκοβ τόνισε πως μόνο υπερηφάνεια μπορεί να υπάρχει για τα παιδιά της Εθνικής.

«Συγχαρητήρια στην Εθνική, για το μετάλλιο, είμαστε τρομερά περήφανοι, τα παιδιά κάνανε τρομερή προσπάθεια, συγχαρητήρια σε όσους πίστεψαν και ακολούθησαν αυτήν την ομάδα. Τα παιδιά δώσανε το 100% και μόνο περήφανοι μπορούμε να είμαστε για αυτούς».