Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για το εμφατικό πέρασμα του Άρη από το Λε Μαν εστιάζοντας στην αγωνιστική προσωπικότητά του που αντανακλά στην κουλτούρα του προπονητή του.

Υπάρχουν φορές που η ανυπομονησία για τη νίκη, απλά εγγυάται την ήττα. Σε αυτή την παγίδα έπεσε ο Άρης του πρώτου δεκαλέπτου μοιάζοντας αγνώριστος σε σύγκριση με την απόλυτα ικανοποιητική εικόνα των (δυνατών) τεστ προετοιμασίας απέναντι σε ομάδες της Euroleague. Δίχως καμία πρόθεση μείωσης της Λε Μαν, στην πρώτη περίοδο ο Άρης αντιμετώπισε τον εαυτό του. Κάτι σαν… Κράμερ εναντίον Κράμερ που συνηθίζουμε να γράφουμε και οι «ασπρομάλληδες», επηρεασμένοι από την κινηματογραφική ταινία των 70’s.

Κι όμως, αυτή είναι η αλήθεια. Πρόβλημα δεν ήταν η αθλητικότητα και η ενέργεια των φιλότιμων Γάλλων, όσο η επιπολαιότητα της ελληνικής ομάδας η οποία αποτυπώθηκε σ’ ένα στατιστικό στοιχείο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το 25-8 υπέρ της Λε Μαν. Αυτό το +17 ήταν το πρόσημο επιπλέον πόντων στο ανοιχτό γήπεδο και από δεύτερες ευκαιρίες. Το μήνυμα ήταν σαφές. Ο Άρης αντιμετώπιζε τον ίδιο του τον εαυτό γιατί στα πρώτα 12 λεπτά απώλεσε τις βασικές αρχές του, αυτές που με κόπο περνά το τεχνικό επιτελείο σ’ αυτές τις τρεις εβδομάδες συνύπαρξης (σχεδόν) όλης της ομάδας.

Αυτές οι αρχές επιβλήθηκαν στη συνέχεια. Το σχήμα με τους Ρόμπινσον Ερλ-Θανάση Αντετοκούνμπο στη γραμμή των ψηλών και των Ι Τζέι Λιντέλ (ή τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο) στο «3» έδωσε ανθεκτικότητα, ταχύτητα και εξαιρετική συμπεριφορά στην pick n’ roll άμυνα. Επιθετικά, ο Ρόμπινσον Ερλ άνοιξε τους προβολείς κι έδειξε στους συμπαίκτες του τον δρόμο. Την off ball κίνηση. Στο δεύτερο ημίχρονο προστέθηκε και η ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος έφτιαξαν συνεργασίες αλλά και τη διάθεση των συμπαικτών του. Καθώς κυλούσαν τα λεπτά, τα βαρίδια στα πόδια άρχισαν να μοιάζουν ελαφρύτερα, ειδικά από τη στιγμή που ο Άρης πάτησε στο +7.

Σημαντικότερο όλων όμως ήταν η επιστροφή της ομάδας στις αρχές της. Επί της συγκεκριμένης περίπτωσης, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Το φωτεινό ταμπλό έγραψε 28-15 στο 12’ και είκοσι λεπτά αργότερα… 57-73. Ο Άρης παρέδωσε μαθήματα άμυνας και μάλιστα το παθητικό του θα ήταν ακόμη χαμηλότερο αν απέφευγε τις επιπολαιότητες στην επίθεση που και πάλι έδωσαν πόντους στο transition παιχνίδι. Αυτό το double score (29-58), υποψιάζομαι ότι, θα καρφιτσωθεί και στον πίνακα των αποδυτηρίων καθώς δείχνει το μονοπάτι πάνω στο οποίο πρέπει να βαδίσει ο Άρης. Προφανώς θα χρειαστεί χρόνο. Δεν παύει να είναι μια νέα ομάδα η οποία χτίζει γραμμές επικοινωνίας για να φτάσει στο σημείο των συνεργασιών με κλειστά μάτια και των αυτοματισμών. Αν το κάνει μαζεύοντας νίκες, τόσο το καλύτερο.

Συζητώντας στην εκπομπή Gazz Floor για τις αντιδράσεις του Βασίλη Σπανούλη, αντικειμενικά, εμφανίστηκε ήρεμος. Ακόμη περισσότερο ήταν ο Νίκος Ζήσης. Ίσως γιατί νιώθουν σίγουροι για την ποιότητα και τη δυναμική της ομάδας. Σε μία από τις ελάχιστες φορές που εστίασε επάνω στους δύο ο Γάλλος σκηνοθέτης, ο Ζήσης είχε ανέκφραστο βλέμμα και ο Σπανούλης τα έλεγε με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Κάθε λάτρης της τελειότητας έχει ανεξάντλητη λίστα απαιτήσεων.

Ο Σπανούλης γνωρίζει ότι μια καινούργια ομάδα προσπαθεί από παιχνίδι σε παιχνίδι να προσθέσει κι ένα επιπλέον λεπτό καλής λειτουργίας. Οι δυνατότητες του τωρινού γκρουπ αποδείχθηκαν, κυρίως από τρία πράγματα. Πρώτον: Μέσα από την απορρόφηση του κακού διαστήματος σε ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι. Δεύτερον: Μέσα από την επιβολή της δικής της προσωπικότητας όταν το πράγμα πήγαινε να στραβώσει. Τρίτον: Από το γεγονός ότι τελείωσε τον αγώνα όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες.

Είναι σπουδαίο να αντιλαμβάνεται κάθε παίκτης στον ρόλο του και κυρίως το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισής του σ' αυτόν. Ο Ρόμπινσον Ερλ αντιλήφθηκε ότι, επιθετικά, δεν του πήγαινε το παιχνίδι κι έδειξε την εξυπνάδα του στη διαχείρισή του. Η στατιστική δεν δείχνει πολλά για τον Μήτρου Λονγκ αλλά έκανε δύο κλεψίματα κι έδωσε δύο ασίστ στο +7. Ο δε Θανάσης έριξε ποσότητα ενέργειας στη μηχανή της ομάδας του αλλάζοντας την αμυντική συμπεριφορά της. Προφανώς, ολ' αυτά έχουν να κάνουν με μία από τις... ατάκες που έχει πει ο Βασίλης Σπανούλης στο τελευταίο διάστημα. Κάθε παίκτης να είναι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή. Παρεμπιπτόντως, δεν έχει χάσει ποτέ σε πρεμιέρα.