Εκατοντάδες φίλοι του Άρη βρέθηκαν στο Λε Μαν και αποθέωσαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του Eurocup.

Η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων του Άρη στο «Anderes» έγινε αισθητή αρκετή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα και ήταν ακόμη εντονότερη στην εξέλιξή του. Ειδικά από το σημείο που οι «κίτρινοι» απέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα και φρόντισαν για την ιδανική πρεμιέρα στο Eurocup. Ακόμη πιο όμορφες στιγμές καταγράφηκαν μετά το παιχνίδι καθώς οι εκατοντάδες φίλοι της ομάδας αποθέωσαν τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη αλλά και τον Έλληνα τεχνικό.

Όπως συνηθίζει και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει αναπτύξει με τους φίλους του Άρη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν ο πιο εκδηλωτικός. Εξάλλου, δεν έχει κρύψει ότι αυτό που έζησε την περασμένη σεζόν – ως καλεσμένος της ΚΑΕ μαζί με τον αδερφό του Γιάννη – στο Nick Galis Hall (στον αγώνα με τον Πανιώνιο) ήταν ανεπανάληπτο και θέλει να το ζει σε κάθε αγώνα. Κι έτσι το ραντεβού ανανεώθηκε για το ερχόμενο Σάββατο στην Καρδίτσα όπου η ΚΑΕ Άρης ήδη έχει εξασφαλίσει 500 εισιτήρια.