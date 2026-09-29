Σπανούλης: «Έπαιξαν όλοι με τον τρόπο που θέλω»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στη Λε Μαν.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε ο Άρης την ευρωπαϊκή του πορεία στο φετινό EuroCup, καθώς έφυγε με το διπλό από τη Γαλλία, επικρατώντας της Λε Μαν με 87-74.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε από την πρεμιέρα πως θέλει να πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση, πανηγυρίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Οι Θεσσαλονικείς έκαναν έτσι το πρώτο τους βήμα στο EuroCup με νίκη και έβαλαν από νωρίς το όνομά τους στη μάχη για τους στόχους που έχουν θέσει και πάνω σε αυτά τοποθετήθηκε και ο Λαρισαίος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά

«Κάθε πρεμιέρα κρύβει… παγίδες. Αυτό είπα στους παίκτες μου πριν το παιχνίδι. Υπάρχει στρες στις πρεμιέρες. Ξεκινήσαμε άσχημα, αλλά στη συνέχεια είδα την ομάδα που ήθελα. Κυκλοφορήσαμε τη μπάλα, κυριαρχήσαμε. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε 7 ασίστ, στο δεύτερο 16 ασίστ. Κυριαρχήσαμε στο ριμπάουντ. Δεν εκτελέσαμε τέλεια, όμως κυκλοφορήσαμε τη μπάλα. Είναι δύσκολο να κερδίσεις εδώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν».

Για το που βλέπει την ομάδα στον τερματισμό: «Καμία σχέση με τον τερματισμό. Κοιτάζουμε πρώτα την προπόνηση, μετά το παιχνίδι. Ωραίο είναι να υπάρχει ενθουσιασμός και όραμα. Κάθε ματς ξεχωριστά όμως. Φέραμε εις πέρας την πρώτη αποστολή της χρονιάς. Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι».

Για την ενέργεια που έβγαλε ο Θανάσης Aντετοκούνμπο: «Έχω μιλήσει με όλους στην ομάδα, όλοι ξέρουν τον ρόλο τους και θέλω να είναι ευχαριστημένοι. Ο Κώστας μπήκε στο 15′, ο Μόργκαν έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Δεν λέω για τους υπόλοιπους. Όλα τα παιδιά βγήκαν μπροστά. Έπαιξαν όλοι με τον τρόπο που θέλω. Όλοι άμυνα, όλοι επίθεση, κυκλοφορία και υπομονή. Στην αρχή είχαμε πολλά λάθη και ανυπομονησία».

Για το αν ζητάει πίστωση χρόνου: «Ζητάμε να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε. Τίποτα παραπάνω. Κάναμε εξαιρετικές προπονήσεις τελευταία. Κάποιες φορές θα είμαστε καλύτεροι, κάποιες χειρότερα. Είμαστε ανυπόμονοι. Πρέπει να γυρίζουμε το σκορ ακόμα και όταν μένουμε πίσω. Να είμαστε συμπαγείς».