Σπανούλης: «Η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου δεν αντιπροσωπεύει τη νοοτροπία μας»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Βασιλή Σπανούλη μετά την σπουδαία νίκη του Άρη κόντρα στη Λε Μαν εκτός έδρας στην πρεμιέρα του EuroCup.

Ο Άρης ξεκίνησε με το δεξί στο EuroCup, φεύγοντας με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Λε Μαν με 87-74 και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του για τη φετινή διοργάνωση.

Αναλυτικά

«Το σημαντικό είναι ότι μετά το πρώτο δεκάλεπτο δεχθήκαμε 48 πόντους και κερδίσαμε με 24 πόντους διαφορά στο υπόλοιπο παιχνίδι. Η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου δεν αντιπροσωπεύει τη νοοτροπία με την οποία θέλουμε να μπαίνουμε στα παιχνίδια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και, όπως είπα και στο ημίχρονο, είχαμε πολύ άγχος. Δεν κυκλοφορούσαμε την μπάλα και παίζαμε ατομικό μπάσκετ, κάτι που δεν μας αρέσει.

Στη συνέχεια παίξαμε στα δικά μας στάνταρ, όπως έχουμε συνηθίσει να παίζουμε και όπως προπονούμαστε, και τότε είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στη Λε Μαν. Της εύχομαι να έχει μια εξαιρετική σεζόν.

Κάθε νίκη είναι σημαντική. Στόχος μας είναι να κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα πρέπει να επιστρέψουμε, να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το πρώτο μας παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προχωράμε έτσι, βήμα-βήμα».