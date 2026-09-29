Μήτρου - Λονγκ και Κεμ Μπιρτς συνεργάστηκαν με εντυπωσιακό τρόπο, με τον δεύτερο να καρφώνει στο καλάθι της Λε Μαν.

Ο Άρης ξεκίνησε επιβλητικά τη φετινή σεζόν στο EuroCup με εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Λε Μαν (87-74). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε με το... δεξί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, σε μια διοργάνωση που έχει υψηλές βλέψεις.

Σε μια τρομερά θεαματική φάση, ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ έκλεψε την μπάλα, πάσαρε ύστερα από προσποίηση στον Κεμ Μπιρτς και εκείνος κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι της γαλλικής ομάδας.

Δείτε τη φάση: