Άρης: Η εντυπωσιακή συνεργασία Μήτρου Λονγκ - Μπιρτς (vid)
Ο Άρης ξεκίνησε επιβλητικά τη φετινή σεζόν στο EuroCup με εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Λε Μαν (87-74). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε με το... δεξί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, σε μια διοργάνωση που έχει υψηλές βλέψεις.
Σε μια τρομερά θεαματική φάση, ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ έκλεψε την μπάλα, πάσαρε ύστερα από προσποίηση στον Κεμ Μπιρτς και εκείνος κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι της γαλλικής ομάδας.
Δείτε τη φάση:
K H E M. B I R C H. 🦾#RoadToGreatness | @ARISBCgr pic.twitter.com/YA8qKdh9Yr— BKT EuroCup (@EuroCup) September 29, 2026
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