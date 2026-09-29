EuroCup: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Άρη στην πρεμιέρα
Ο Άρης ξεκίνησε επιβλητικά τη φετινή σεζόν στο EuroCup με εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Λε Μαν (87-74). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε με το... δεξί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, σε μια διοργάνωση που έχει υψηλές βλέψεις.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το 1-0 στον θεσμό και πλέον στρέφεται στα υπόλοιπα παιχνίδια της χρονιά τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων. Ο «Θεός του Πολέμου» για την ώρα βρίσκεται στην κορυφή του πρώτου ομίλου μαζί με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Δείτε τη βαθμολογία του ομίλου του Άρη:
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