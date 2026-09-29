Ο Άρης επιβλήθηκε της Λε Μαν με 87-74 στη Γαλλία για την πρεμιέρα του EuroCup και μπήκε με το δεξί στη φετινή διοργάνωση. Δείτε τη βαθμολογία μετά το πρώτο ματς των Θεσσαλονικέων.

Ο Άρης ξεκίνησε επιβλητικά τη φετινή σεζόν στο EuroCup με εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Λε Μαν (87-74). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε με το... δεξί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, σε μια διοργάνωση που έχει υψηλές βλέψεις.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το 1-0 στον θεσμό και πλέον στρέφεται στα υπόλοιπα παιχνίδια της χρονιά τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων. Ο «Θεός του Πολέμου» για την ώρα βρίσκεται στην κορυφή του πρώτου ομίλου μαζί με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Δείτε τη βαθμολογία του ομίλου του Άρη: