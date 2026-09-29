Άρης: Τι έκαναν στο ντεμπούτο τους οι νέοι του παίκτες

Άρης: Τι έκαναν στο ντεμπούτο τους οι νέοι του παίκτες

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Άρης: Τι έκαναν στο ντεμπούτο τους οι νέοι του παίκτες

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Δείτε όσα έκαναν οι νέοι παίκτες του Άρη στο ντεμπούτο τους και τη μεγάλη νίκη επί της Λε Μαν στο EuroCup.

Ο Άρης υπέβαλε το ρυθμό του κόντρα στη Λε Μαν και πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη. Φιλοξενήθηκε από τη γαλλική ομάδα στην πρεμιέρα του EuroCup και έφυγε με το διπλό (87-74) ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και οχτώ παίκτες έκαναν το ντεμπούτο τους. Ο Έι Τζέι Λίντελ, ήταν αυτός που ξεχώρισε (MVP του αγώνα), ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (6/8 βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 18 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, με τον Αμερικανό να έχει 13 πόντους (2/2 βολές, 4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 30 λεπτά.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στην επιστροφή του στον Άρη, είχε 13 πόντους (2/2 δίποντα, 3/9 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 18 λεπτά.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από την άλλη, είχε σε 11 λεπτά 4 πόντους (2/2 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

 

Τα στατιστικά των παικτών του Άρη

Aris ThessalonikiFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0E. Mitrou - Long *11:5821/333.3%1/250.0%0/10.0%0/00.0%01123020-14
3J. Robinson - Earl *30:52135/1241.7%4/850.0%1/425.0%2/2100.0%391233121920
4V. Toliopoulos18:21135/1145.5%2/2100.0%3/933.3%0/00.0%02242110813
7N. Dimitrijevic *22:2886/1060.0%2/450.0%0/20.0%4/4100.0%22441300712
13E. Bochoridis00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
30M. Morgan25:2093/1127.3%2/540.0%1/616.7%2/2100.0%15630401108
32E. Liddell18:39196/875.0%5/771.4%1/1100.0%6/875.0%44823202427
33V. Charalampopoulos19:5552/450.0%1/250.0%1/250.0%0/00.0%0332110058
37K. Antetokounmpo05:4741/1100.0%1/1100.0%0/00.0%2/2100.0%1120300217
43T. Antetokounmpo11:2042/2100.0%2/2100.0%0/00.0%0/00.0%13424120127
92K. Birch *14:0742/366.7%2/366.7%0/00.0%0/00.0%1120211134
95A. Mokoka *21:1362/728.6%2/366.7%0/40.0%2/2100.0%0331122074
Team/Coaches202002
TOTAL200:008735/7447.3%24/3961.5%7/2924.1%18/2090.0%15344923231610565116

@Photo credits: Facebook / Aris BC
     

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