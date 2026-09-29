Άρης: Τι έκαναν στο ντεμπούτο τους οι νέοι του παίκτες
Ο Άρης υπέβαλε το ρυθμό του κόντρα στη Λε Μαν και πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη. Φιλοξενήθηκε από τη γαλλική ομάδα στην πρεμιέρα του EuroCup και έφυγε με το διπλό (87-74) ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και οχτώ παίκτες έκαναν το ντεμπούτο τους. Ο Έι Τζέι Λίντελ, ήταν αυτός που ξεχώρισε (MVP του αγώνα), ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (6/8 βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 18 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, με τον Αμερικανό να έχει 13 πόντους (2/2 βολές, 4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 30 λεπτά.
Ο Βασίλης Τολιόπουλος στην επιστροφή του στον Άρη, είχε 13 πόντους (2/2 δίποντα, 3/9 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 18 λεπτά.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από την άλλη, είχε σε 11 λεπτά 4 πόντους (2/2 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.
Τα στατιστικά των παικτών του Άρη
|Aris Thessaloniki
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|E. Mitrou - Long *
|11:58
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|-1
|4
|3
|J. Robinson - Earl *
|30:52
|13
|5/12
|41.7%
|4/8
|50.0%
|1/4
|25.0%
|2/2
|100.0%
|3
|9
|12
|3
|3
|1
|2
|1
|9
|20
|4
|V. Toliopoulos
|18:21
|13
|5/11
|45.5%
|2/2
|100.0%
|3/9
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|8
|13
|7
|N. Dimitrijevic *
|22:28
|8
|6/10
|60.0%
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|4/4
|100.0%
|2
|2
|4
|4
|1
|3
|0
|0
|7
|12
|13
|E. Bochoridis
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|M. Morgan
|25:20
|9
|3/11
|27.3%
|2/5
|40.0%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100.0%
|1
|5
|6
|3
|0
|4
|0
|1
|10
|8
|32
|E. Liddell
|18:39
|19
|6/8
|75.0%
|5/7
|71.4%
|1/1
|100.0%
|6/8
|75.0%
|4
|4
|8
|2
|3
|2
|0
|2
|4
|27
|33
|V. Charalampopoulos
|19:55
|5
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|8
|37
|K. Antetokounmpo
|05:47
|4
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|2
|1
|7
|43
|T. Antetokounmpo
|11:20
|4
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|2
|4
|1
|2
|0
|12
|7
|92
|K. Birch *
|14:07
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|1
|3
|4
|95
|A. Mokoka *
|21:13
|6
|2/7
|28.6%
|2/3
|66.7%
|0/4
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|4
|Team/Coaches
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|87
|35/74
|47.3%
|24/39
|61.5%
|7/29
|24.1%
|18/20
|90.0%
|15
|34
|49
|23
|23
|16
|10
|5
|65
|116
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