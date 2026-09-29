Δείτε όσα έκαναν οι νέοι παίκτες του Άρη στο ντεμπούτο τους και τη μεγάλη νίκη επί της Λε Μαν στο EuroCup.

Ο Άρης υπέβαλε το ρυθμό του κόντρα στη Λε Μαν και πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη. Φιλοξενήθηκε από τη γαλλική ομάδα στην πρεμιέρα του EuroCup και έφυγε με το διπλό (87-74) ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και οχτώ παίκτες έκαναν το ντεμπούτο τους. Ο Έι Τζέι Λίντελ, ήταν αυτός που ξεχώρισε (MVP του αγώνα), ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (6/8 βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 18 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, με τον Αμερικανό να έχει 13 πόντους (2/2 βολές, 4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 30 λεπτά.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στην επιστροφή του στον Άρη, είχε 13 πόντους (2/2 δίποντα, 3/9 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 18 λεπτά.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από την άλλη, είχε σε 11 λεπτά 4 πόντους (2/2 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Τα στατιστικά των παικτών του Άρη