Ο Άρης πέρασε επιβλητικά (74-87) από την έδρα της Λε Μαν στην πρεμιέρα του Eurocup φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του.

Ο Άρης χρειάστηκε δέκα αγωνιστικά λεπτά για να ζεστάνει τις μηχανές του στην... πρωτεύουσα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο Λε Μαν. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν επιβλητικός με κορυφαίους τους Λιντέλ, Τολιόπουλο και Ρόμπινσον Ερλ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με double double. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε στο -13 (28-15, 12') αλλά η απάντησή της ήταν εκκωφαντική. Από το 12' έως και το 32' έκανε επιμέρους σκορ 29-62 πατώντας πάνω στην καταπληκτική άμυνά της.

Ο αγώνας

Βιαστικός στην επίθεση και με κακή συμπεριφορά στην άμυνα, το πρώτο δεκάλεπτο έβαλε τον Άρη σε δύσκολη θέση. Φάνηκε από τα πρώτα τέσσερα λεπτά (10-2), το πρόβλημα έγινε μεγαλύτερο όταν ο Τζόρνταν Κινγκ βρήκε ρυθμό για τη Λε Μαν (20-10, 8’). Καθώς συνεχίστηκε η αστοχία της ελληνικής ομάδας στο τρίποντο (1/9) παράλληλα της βιασύνης στην εκτέλεση, οι γηπεδούχοι βρήκαν πολλούς ξεκούραστους πόντους στο transition παιχνίδι (26-15, 10’).

Από το +13 των Γάλλων στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Άρης άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα του στην άμυνα. Έγινε πιο σκληρός, κέρδισε μονομαχίες, ριμπάουντ καθώς στην επίθεση ο Ρόμπινσον Ερλ του έδωσε δημιουργία. Το σχήμα με τον Αμερικανό στο «4» και τον Θανάση στο «5» ήταν αποτελεσματικό σε συνάρτηση με την παρουσία είτε του Λίντελ είτε του Χαραλαμπόπουλου στο «3». Με 0-12 σερί μείωσε (28-27, 15’), πέρασε και μπροστά στο σκορ αλλά πλήρωσε τους οκτώ πόντους που δέχθηκε στο transition μέσα από τα δικά του λάθη (40-39). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Λε Μαν είχε +17 πόντους (25-8) από τον Άρη σε πόντους αιφνιδιασμού και δεύτερης ευκαιρίας!

Ο Κάρλος Στιούαρτ ξεκίνησε με επτά σερί πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος πήραν το παιχνίδι πάνω τους. Μαζί με τις άμυνες των Μπιρτς, Μήτρου Λονγκ, ο Άρης έτρεξε σερί που τον οδήγησε στο +7 (51-58, 26'). Ο Άρης είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά αλλά δεν το έκανε. Διαδοχικά λάθη και χαμένες επιθέσεις κράτησαν λεπτές ισορροπίες έως το τέλος της 3ης περιόδου καθώς θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει διαφορά ασφαλείας.

Ο Ματ Μόργκαν έσπασε το ρόδι έξω από τα 6.75 με το πρώτο του εύστοχο τρίποντο (55-66). Αυτό που δεν έγινε στο τέλος της τρίτης περιόδου έγινε στις αρχές της τελευταίας. Οι διαδοχικοί πόντοι του Λιντέλ έστειλαν τη διαφορά στο +16 (57-73, 33'). Εκεί έπεσαν και οι τίτλοι τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 40-39, 55-63, 74-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Έτσι απορρόφησε και τα πολλά λάθη που έκανε στην επίθεση (στο πρώτο ημίχρονο) και καθάρισε τη Λε Μαν από το 2ο δεκάλεπτο κι έπειτα

MVP O… Ι Τζέι Λιντέλ αν και η διαφορά έγινε μέσα από την καταπληκτική λειτουργία του Βασίλη Τολιόπουλου στο 3ο δεκάλεπτο.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο καταπληκτικός Ρόμπινσον Ερλ ο οποίος ήταν παντού μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Οι δυο τους ήταν εξάλλου στους ψηλούς όταν γύρισε το ματς. Ο Αμερικανός έκανε double double κι έδειξε την ωριμότητά του μη εκβιάζοντας προσπάθειες αλλά αφήνοντας το παιχνίδι να έρθει επάνω του.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κάρλος Στιούαρτ έκανε καλό παιχνίδι όπως και ο 19χρονος Γκρασόφ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Αζιντσά καθώς δεν φάνηκε καθόλου.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... το επιμέρους σκορ του Άρη από το 12' κι έπειτα. Στο 20λεπτο που ακολούθησε το επιμέρους σκορ ήταν 29-62, πέραν του διψήφιου αριθμού επιπλέον ριμπάουντ.