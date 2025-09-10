EuroBasket 2025: Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών
Η Ελλάδα πήρε θριαμβευτική πρόκριση απέναντι στη Λιθουανία και έκλεισε την θέση της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Εκεί όπου θα βρει απέναντί της την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν με το πρώτο ζευγάρι να είναι αυτό.
Το δεύτερο ζευγάρι θα είναι η Φινλανδία με την Γερμανία μετά τη νίκη των πρώτων κόντρα στην Γεωργία και των δεύτερων απέναντι στην Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Προημιτελικοί
Ημιτελικοί
- Ελλάδα - Τουρκία / 15
- Φινλανδία - Γερμανία /16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
