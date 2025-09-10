Η Ελλάδα βρίσκεται στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με το άλλο ζευγάρι να είναι η Φινλανδία με την Γερμανία. Δείτε όλο το bracket της φετινής διοργάνωσης.

Η Ελλάδα πήρε θριαμβευτική πρόκριση απέναντι στη Λιθουανία και έκλεισε την θέση της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Εκεί όπου θα βρει απέναντί της την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν με το πρώτο ζευγάρι να είναι αυτό.

Το δεύτερο ζευγάρι θα είναι η Φινλανδία με την Γερμανία μετά τη νίκη των πρώτων κόντρα στην Γεωργία και των δεύτερων απέναντι στην Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Ιταλία - Σλοβενία 77-84

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα 76-87

Τουρκία - Πολωνία 91-77

Γερμανία - Σλοβενία 99-91

Φινλανδία - Γεωργία 93-79

Ημιτελικοί

Ελλάδα - Τουρκία / 15

Φινλανδία - Γερμανία /16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός