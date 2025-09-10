Η Φινλανδία είναι ασταμάτητη και γράφει ιστορία! Με 93-79 υπέταξε την Γεωργία και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία - Σλοβενία.

Η Φινλανδία συνεχίζει ακάθεκτη το εξαιρετικό τουρνουά που πραγματοποιεί στο EuroBasket 2025. Με όπλα της την ενέργειά της και τη νεανικότητα και τη φρεσκάδα της έριξε στο... καναβάτσο την Γεωργία του πάντα μαχητικού Τορνικέ Σενγκέλια με 93-79 .

Ο Λάουρι Μάρκανεν και η παρέα του βρίσκονται στη ζώνη των μεταλλίων και αναμένουν τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία - Σλοβενία με τον οποίο θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό της Παρασκευής. Με το ασύλληπτο 55% από το τρίποντο οι Φινλανδοί δεν γινόταν να μείνουν εκτός τετράδας για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία τους στο τουρνουά.

Φινλανδία - Γεωργία: Το ματς

Το παιχνίδι «φώναζε» Φινλανδία από την πρώτη στιγμή. Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν έδειξε από πολύ νωρίς τις προθέσεις και με εξαιρετικό ποσοστό από την περιφέρεια μετρώντας 6/10 μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Με ένα 10-0 σερί βρέθηκαν να προηγούνται με 22-13 και ήταν αποτελεσματικοί από το ξεκίνημα.

Με μία... βροχή από τρίποντα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος με την Γεωργία να παλεύει να μειώσει έχοντας για μπροστάρη τον Τορνικέ Σενγκέλια για το 35-26. Η γρηγοράδα της Φινλανδίας είχε βάλει φρένο στους Γεωργιανούς εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 πόντους στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (57-37). Απίστευτη η Φινλανδία με 10/15 τρίποντα στο ημίχρονο,18 ααίστ και μόλις ένα λάθος.

Μετά την ανάπαυλα, με δύο καλάθια του Σανάτζε η Γεωργία προσπάθησε να ροκανίσει το προβάδισμα, όμως ο Μάρκανεν συνέχιζε ακάθεκτος. Με ένα 0-7 η Γεωργία μείωσε στους 13 (62-49) και έδειχνε τη διάθεση να πιέσει ακόμα περισσότερο. Αξιότιμη η προσπάθεια των Γεωργιανών που πριν ξεκινήσει η τελευταία περίοδος μείωσαν σε μονοψήφια επίπεδα (71-62).

Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι μείωσαν στους έξι (73-67) δίνοντας άλλη διάσταση στην αναμέτρηση 8 λεπτά πριν το φινάλε. Οι Φινλανδοί διατηρούσαν την υπεροχή τους και με 7 σερί πόντους ξέφυγαν ξανά (81-67). Ο Βάλτονεν πήρε μπρος ξανά την κρίσιμη στιγμή όπως με την Σερβία και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 87-74. Με τις αποβολές των Σενγκέλια και Μπιτάτζε, οι ελπίδες των Γεωργιανών εξανεμίστηκαν.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ξεκίνησε πολύ δυναμικά από νωρίς με εξαιρετικό ποσοστό από το τρίποντο 55% με 17/31 και πέντε παίκτες διψήφιους.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... συνήθης ύποπτος Λάουρι Μάρκανεν με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 μπλοκ!

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο μαζί με τον Σάσου Σάλιν των 14 πόντων και 5 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Καμάρ Μπάλντγουιν που έμεινε άποντος σε 30 λεπτά παιχνιδιού.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικοί ήταν οι Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ μαζί με 2 κλεψίματα και ο Τορνικέ Σενγκέλια των 18 πόντων, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η φρεσκάδα και η νεανικότητα των Φινλανδών. Ανοίγουν τον δρόμο στο σύγχρονο μπάσκετ και βάζουν πλώρη για μετάλλιο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η αξιόμαχη Γεωργία έμεινε εκτός τουρνουά. Οι προσωπικές θυσίες του Τορνικέ Σενγκέλια άξιζαν μία παρουσία στην τετράδα.

Finland FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Miro Little * 21:45 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 6 9 2 3 3 1 0 14 9 2 Sasu Salin 21:56 14 5/8 63% 1/2 50% 4/6 67% 0/0 0% 2 5 7 1 3 0 0 0 17 19 3 Olivier Nkamhoua 20:55 8 3/8 38% 1/5 20% 2/3 67% 0/0 0% 4 4 8 4 2 1 1 0 20 11 4 Mikael Jantunen * 32:39 19 7/12 58% 4/5 80% 3/7 43% 2/2 100% 2 3 5 2 1 3 1 0 12 19 5 Elias Valtonen * 24:57 8 3/7 43% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 2 3 0 0 0 9 9 6 Alexander Madsen 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Edon Maxhuni 18:10 15 5/7 71% 3/5 60% 2/2 100% 3/5 60% 4 2 6 2 1 1 0 0 10 15 8 Lauri Markkanen * 26:50 17 7/12 58% 5/7 71% 2/5 40% 1/1 100% 2 4 6 2 4 2 0 0 -3 22 9 Miikka Muurinen 09:17 7 2/3 67% 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 8 30 10 Andre Gustavson 05:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 11 Jacob Grandison * 18:04 2 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 1 0 0 -3 3 12 Ilari Seppala 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 1 2 3 1 0 TOTAL 200 93 34/64 53% 17/33 52% 17/31 55% 8/10 80% 9 26 35 26 22 10 5 6