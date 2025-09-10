Η Φινλανδία συνεχίζει ακάθεκτη το εξαιρετικό τουρνουά που πραγματοποιεί στο EuroBasket 2025. Με όπλα της την ενέργειά της και τη νεανικότητα και τη φρεσκάδα της έριξε στο... καναβάτσο την Γεωργία του πάντα μαχητικού Τορνικέ Σενγκέλια με 93-79 .
Ο Λάουρι Μάρκανεν και η παρέα του βρίσκονται στη ζώνη των μεταλλίων και αναμένουν τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία - Σλοβενία με τον οποίο θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό της Παρασκευής. Με το ασύλληπτο 55% από το τρίποντο οι Φινλανδοί δεν γινόταν να μείνουν εκτός τετράδας για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία τους στο τουρνουά.
HISTORY FOR FINLAND 🇫🇮— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
Finnish basketball is one of the last four standing at #EuroBasket Semi-Finals!
Φινλανδία - Γεωργία: Το ματς
Το παιχνίδι «φώναζε» Φινλανδία από την πρώτη στιγμή. Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν έδειξε από πολύ νωρίς τις προθέσεις και με εξαιρετικό ποσοστό από την περιφέρεια μετρώντας 6/10 μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Με ένα 10-0 σερί βρέθηκαν να προηγούνται με 22-13 και ήταν αποτελεσματικοί από το ξεκίνημα.
Με μία... βροχή από τρίποντα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος με την Γεωργία να παλεύει να μειώσει έχοντας για μπροστάρη τον Τορνικέ Σενγκέλια για το 35-26. Η γρηγοράδα της Φινλανδίας είχε βάλει φρένο στους Γεωργιανούς εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 πόντους στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (57-37). Απίστευτη η Φινλανδία με 10/15 τρίποντα στο ημίχρονο,18 ααίστ και μόλις ένα λάθος.
Μετά την ανάπαυλα, με δύο καλάθια του Σανάτζε η Γεωργία προσπάθησε να ροκανίσει το προβάδισμα, όμως ο Μάρκανεν συνέχιζε ακάθεκτος. Με ένα 0-7 η Γεωργία μείωσε στους 13 (62-49) και έδειχνε τη διάθεση να πιέσει ακόμα περισσότερο. Αξιότιμη η προσπάθεια των Γεωργιανών που πριν ξεκινήσει η τελευταία περίοδος μείωσαν σε μονοψήφια επίπεδα (71-62).
GEORGIA ARE BACK.
Mamu steals and finishes to make this a 6-point game!#EuroBasket pic.twitter.com/g5WX82tlZY— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι μείωσαν στους έξι (73-67) δίνοντας άλλη διάσταση στην αναμέτρηση 8 λεπτά πριν το φινάλε. Οι Φινλανδοί διατηρούσαν την υπεροχή τους και με 7 σερί πόντους ξέφυγαν ξανά (81-67). Ο Βάλτονεν πήρε μπρος ξανά την κρίσιμη στιγμή όπως με την Σερβία και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 87-74. Με τις αποβολές των Σενγκέλια και Μπιτάτζε, οι ελπίδες των Γεωργιανών εξανεμίστηκαν.
Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ξεκίνησε πολύ δυναμικά από νωρίς με εξαιρετικό ποσοστό από το τρίποντο 55% με 17/31 και πέντε παίκτες διψήφιους.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... συνήθης ύποπτος Λάουρι Μάρκανεν με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 μπλοκ!
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο μαζί με τον Σάσου Σάλιν των 14 πόντων και 5 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Καμάρ Μπάλντγουιν που έμεινε άποντος σε 30 λεπτά παιχνιδιού.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικοί ήταν οι Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ μαζί με 2 κλεψίματα και ο Τορνικέ Σενγκέλια των 18 πόντων, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η φρεσκάδα και η νεανικότητα των Φινλανδών. Ανοίγουν τον δρόμο στο σύγχρονο μπάσκετ και βάζουν πλώρη για μετάλλιο.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η αξιόμαχη Γεωργία έμεινε εκτός τουρνουά. Οι προσωπικές θυσίες του Τορνικέ Σενγκέλια άξιζαν μία παρουσία στην τετράδα.
|Finland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Miro Little *
|21:45
|3
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|6
|9
|2
|3
|3
|1
|0
|14
|9
|2
|Sasu Salin
|21:56
|14
|5/8
|63%
|1/2
|50%
|4/6
|67%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|1
|3
|0
|0
|0
|17
|19
|3
|Olivier Nkamhoua
|20:55
|8
|3/8
|38%
|1/5
|20%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|4
|4
|8
|4
|2
|1
|1
|0
|20
|11
|4
|Mikael Jantunen *
|32:39
|19
|7/12
|58%
|4/5
|80%
|3/7
|43%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|2
|1
|3
|1
|0
|12
|19
|5
|Elias Valtonen *
|24:57
|8
|3/7
|43%
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|3
|0
|0
|0
|9
|9
|6
|Alexander Madsen
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Edon Maxhuni
|18:10
|15
|5/7
|71%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|3/5
|60%
|4
|2
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|10
|15
|8
|Lauri Markkanen *
|26:50
|17
|7/12
|58%
|5/7
|71%
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|2
|4
|6
|2
|4
|2
|0
|0
|-3
|22
|9
|Miikka Muurinen
|09:17
|7
|2/3
|67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|8
|30
|10
|Andre Gustavson
|05:27
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|11
|Jacob Grandison *
|18:04
|2
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|-3
|3
|12
|Ilari Seppala
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|1
|0
|TOTAL
|200
|93
|34/64
|53%
|17/33
|52%
|17/31
|55%
|8/10
|80%
|9
|26
|35
|26
|22
|10
|5
|6
|Georgia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|Rati Andronikashvili
|12:19
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|1
|-7
|2
|5
|Alexander Mamukelashvili *
|39:11
|22
|8/15
|53%
|6/10
|60%
|2/5
|40%
|4/6
|67%
|2
|2
|4
|4
|1
|1
|2
|-11
|22
|6
|Kakhaber Jintcharadze
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Beka Burjanadze
|12:45
|2
|1/6
|17%
|1/3
|33%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|3
|-10
|1
|9
|Giorgi Shermadini
|12:53
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|-14
|5
|10
|Duda Sanadze *
|29:25
|19
|7/12
|58%
|2/2
|100%
|5/10
|50%
|0/1
|0%
|1
|4
|5
|2
|-7
|18
|12
|George Korsantia
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Aleksandre Phevadze
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Tornike Shengelia *
|29:47
|18
|5/13
|38%
|3/7
|43%
|2/6
|33%
|6/6
|100%
|2
|2
|4
|5
|5
|2
|1
|-6
|18
|35
|Goga Bitadze *
|23:25
|14
|6/9
|67%
|5/7
|71%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|5
|6
|3
|4
|1
|2
|4
|22
|44
|Kamar Baldwin *
|36:04
|2
|0/8
|0%
|0/3
|0%
|0/5
|0%
|2/2
|100%
|3
|3
|4
|3
|1
|-10
|-1
|77
|Giorgi Ochkhikidze
|04:11
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-9
|0
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|1
|TOTAL
|200
|79
|28/67
|42%
|18/36
|50%
|10/31
|32%
|13/17
|76%
|14
|20
|34
|20
|16
|7
|4
|3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Φινλανδία - Γεωργία: Ο Μπιτάτζε αποβλήθηκε και ξέσπασε ρίχνοντας μπουνιές στον τοίχο!
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι μάχες Γερμανία-Σλοβενία και Φινλανδία-Γεωργία για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket
- EuroBasket 2025: Συνέχεια στα προημιτελικά με Γερμανία - Σλοβενία και το... ντέρμπι των εκπλήξεων