Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία, επικρατώντας με 76-87 και επιστρέφοντας στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό! Φανταστικός ο Τολιόπουλος, ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο, ηγετικός ο Παπανικολάου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Όλο το γήπεδο ήταν απέναντι σε 200 Έλληνες στην εξέδρα και μια ομαδάρα στο παρκέ. Κι όμως, οι μάγκες με τα μπλε επικράτησαν της Λιθουανίας με 76-87 και πλέον θα παλέψουν κόντρα στην Τουρκία (12/9) για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025.

H Ελλάδα ξόρκισε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την κατάρα των χιαστί και επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά μετά από το 2009. Πλέον θέλει να τελειώσει τη δουλειά, ξεπερνώντας αρχικά το εμπόδιο της Τουρκίας του Αλπερέν Σενγκούν.

Η Εθνική είχε το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έπαιξε κατά διαστήματα κυρίαρχο μπάσκετ, με τον Τολιόπουλο να κάνει ματσάρα, τον Γιάννη να παίρνει… παραμάζωμα τους Λιθουανούς και τον Παπανικολάου να συνεχίζει τις μεγάλες εμφανίσεις στο τουρνουά!

Λιθουανία-Ελλάδα: Το ματς

Οι δύο προπονητές ξεκίνησαν το παιχνίδι με τον Μήτογλου πάνω στον Βαλαντσιούνας και τον Μπλάζεβιτς στον Αντετοκούνμπο, με τη Λιθουανία να μπαίνει δυνατά και να τρέχει σερί 7-0. Η Εθνική έμεινε για σχεδόν τρία λεπτά χωρίς καλάθι, πριν ο Γιάννης σκοράρει από μέση απόσταση. Οι Λιθουανοί σε κάθε επίθεση ακουμπούσαν την μπάλα στον Βαλαντσιούνας, με τον Μήτογλου να δυσκολεύεται στο μαρκάρισμά του.

Η Ελλάδα μπήκε αγχωμένα, χωρίς αποστάσεις στο παρκέ, κάνοντας το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Παρ’ όλα αυτά, βρήκε ρυθμό, ισορρόπησε με τα τρίποντα των Μήτογλου και Ντόρσεϊ, ενώ ο Γιάννης ολοκλήρωσε θεαματικά τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα, κερδίζοντας και φάουλ για το 18-19 στο 8’, με τη συμπληρωματική βολή.

Η ελληνική ομάδα μάζεψε γρήγορα τη διαφορά χάρη στις αμυντικές προσαρμογές της, ωστόσο έκανε αρκετά αχρείαστα φάουλ και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-24, έχοντας μόνο τρεις ασίστ για τέσσερα λάθη και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να δίνει τρομερή βοήθεια στα μετόπισθεν στο τέλος του δεκαλέπτου!

Τα γκαρντ της Εθνικής έβγαλαν άμυνες, ενώ στην επίθεση η ομάδα λειτούργησε εξαιρετικά. Ο Τολιόπουλος σημείωσε 9 πόντους με 3/4 τρίποντα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, ενώ ο Σλούκας σκόραρε για το +11 της Ελλάδας (24-35, 14’).

Η «γαλανόλευκη» κυκλοφορούσε υποδειγματικά την μπάλα, βρίσκοντας πάντα τον ελεύθερο παίκτη, ενώ στην άμυνα είχε άψογες αλληλοκαλύψεις, box out και κοψίματα, παρουσιάζοντας συνολικά άρτια εικόνα. Παρ’ όλα αυτά, οι Λιθουανοί αντέδρασαν άμεσα και με επιμέρους 4-14 μείωσαν σε 38-39, χάρη στο τρίποντο του Βελίτσκα. Η απάντηση ήρθε με άριστη αντίδραση μετά το τάιμ άουτ του Σπανούλη αφού ένα σερί 5-0 έφερε την Εθνική στο +6 και το ημίχρονο έκλεισε στο 38-44.

Ο Γιάννης φορτώθηκε με τρίτο φάουλ στις αρχές της τρίτης περιόδου, αλλά παρέμεινε στο παρκέ και ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 41-51 στο 24’, από τη γραμμή των βολών, ξεπερνώντας γρήγορα το κακό ξεκίνημα των πρώτων τριών λεπτών. Η Ελλάδα έβγαλε σκληράδα και αυτοπεποίθηση στην άμυνα, ενώ ο Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο για το 45-58 στο 27’, βάζοντας το γήπεδο σε… σίγαση! Ο αρχηγός το έκανε ξανά (55-69, 32’) και η Εθνική κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε παρά την πίεση των Λιθουανών, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 76-87 που την έστειλε στα ημιτελικά απέναντι στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87