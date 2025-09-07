Ύστερα από ένα ακόμη παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι στο EuroBasket 2025, η Γεωργία σόκαρε τη Γαλλία επικρατώντας με 80-70 και έφτασε για πρώτη φορά στους «8» του τουρνουά.

Η Γεωργία τα κατάφερε! Έκαμψε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο EuroBasket 2025, έχοντας πάρει το «εισιτήριο» για τους «8».

Λίγες ώρες μετά τον μεγάλο θρίαμβο της Φινλανδίας επί της Σερβίας, η Γεωργία πραγματοποίησε μία ακόμη πολύ μεγάλη έκπληξη και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στους «8» του τουρνουά.

Πλέον, η Γεωργία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο... ντέρμπι των εκπλήξεων στα προημιτελικά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι σίγουρα στους ημιτελικούς θα είναι μία από τις δύο χώρες.

Γαλλία – Γεωργία: Το ματς

Η Γεωργία, παρά το γεγονός ότι είχε τον ρόλο του αουτσάιντερ πριν την έναρξη του αγώνα, ήταν εκείνη που μπόρεσε να μπει πιο δυνατά. Στα μισά της πρώτης περιόδου ήταν μπροστά με double score (14-7). Η Γαλλία φάνηκε να βρίσκεται τρόπο ώστε να μειώσει, ωστόσο η Γεωργία παρέμεινε μπροστά και τελείωσε την αρχική περίοδο με 24-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του παιχνιδιού παρέμεινε η ίδια με εκείνη του πρώτου. Η Γαλλία βρισκόταν πίσω στο σκορ σε απόσταση ενός καλαθιού συνήθως, πήρε σε κάποια φάση το προβάδισμα αλλά η Γεωργία ήταν εκείνη που πήγε στα αποδυτήρια με το 38-37 υπέρ της.

Οι «τρικολόρ» φαινόταν να μην μπορούν να βρουν καθόλου στόχο από μακριά καθώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαν μόλις 2/12 τρίποντα.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, η Γαλλία φάνηκε να μπαίνει πιο αποφασιστικά με τον Φρανσίσκο μάλιστα να σημειώνει τρίποντο. Η Γεωργία ωστόσο έδειξε ότι και εκείνη ήταν αποφασισμένη. Παρά τα πολλά αλλεπάλληλα λάθη που γίνονταν, η Γεωργία συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και πήγε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το 58-54 υπέρ της.

Εκεί η Γεωργία έφτασε αρχικά στο +9 η Γεωργία αλλά η Γαλλία με μεγάλα καλάθια μείωσε ξανά τη διαφορά. Στα 4:15 η Γαλλία έκανε το 66-6 αλλά ο Μπόλντγουιν με δύσκολη ενέργεια κράτησε μπροστά τη Γεωργία, με τον Οκόμπο να κάνει το 68-68.

Μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο, ο Σενγκέλια βρήκε νέο τρίποντο για το 71-68 ενώ λίγο αργότερα ο Μπιτάτζε με τάπα έδωσε την ευκαιρία να βγει στην επίθεση, εκεί όπου ο Μπόλντγουιν πήρε τρεις βολές, ευστοχώντας σε όλες για το 74-68.

Στο 1:04 λεπτά πριν το τέλος, ο Σενγκέλια έβαλε μία βολή για το 75-70, η Γαλλία ήταν άστοχη και 45” πριν το τέλος άρχισε το παιχνίδι των βολών. Η Γεωργία παρέμεινε μπροστά και πήρε τη πανηγυρική πρόκριση με 80-70.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Συνέχισε σε όλη τη διάρκεια να πιστεύει στο «θαύμα» και εμεταλλεύτηκε την αστοχία από μακριά της Γαλλίας.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Καμάρ Μπόλντγουιν που είχε 24 πόντους με 4 ριμπάουντ και πολύ κρίσιμα καλάθια.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σενγκέλια με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ αλλά και ο Μαμουκελασβίλι που είχε 14 πόντους με 11 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τεό Μαλεντόν που σε 17:21 λεπτά είχε μόλις 4 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 12 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το μαχητικό πνεύμα της Γεωργίας.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα 6/36 τρίποντα της Γαλλίας.

Georgia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 Rati ANDRONIKASHVILI 17:43 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% / % 1 1 3 3 2 8 0 5 Alexander MAMUKELASHVILI * 33:02 14 5/13 38% 3/8 38% 2/5 40% 2/3 67% 1 10 11 2 2 2 1 11 17 6 Kakhaber JINTCHARADZE 00:28 0 / % / % / % / % 1 1 0 1 7 Beka BURJANADZE 12:07 6 2/2 100% / % 2/2 100% / % 3 3 1 0 9 9 Giorgi SHERMADINI 14:40 4 1/4 25% 1/4 25% / % 2/2 100% 2 2 3 1 1 -4 3 10 Duda SANADZE * 26:08 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% / % 1 2 1 -7 -2 12 George KORSANTIA 00:00 / % / % / % / % 15 Aleksandre PHEVADZE 00:00 / % / % / % / % 23 Tornike SHENGELIA * 30:47 24 7/10 70% 4/6 67% 3/4 75% 7/10 70% 1 7 8 2 3 2 1 11 27 35 Goga BITADZE * 25:20 8 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 4/4 100% 2 2 4 2 2 1 14 10 44 Kamar BALDWIN * 32:54 24 8/10 80% 5/6 83% 3/4 75% 5/5 100% 1 3 4 2 2 2 11 30 77 Giorgi OCHKHIKIDZE 06:51 0 / % / % / % / % 1 4 1 1 6 1 Team/Coaches 2 2 TOTAL 200 80 25/48 52% 15/30 50% 10/18 56% 20/24 83% 4 30 34 15 22 11 5 2