Η Γερμανία έκανε την αντεπίθεσή της στο φινάλε και επικράτησε της Σλοβενίας με 99-91, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία (12/9), παρά τη ματσάρα του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αγωνιζόταν με τέσσερα φάουλ από το 23’!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας, διεκδικώντας πλέον απέναντι στη Φινλανδία την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 14/9.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τρομερή εμφάνιση, παίζοντας με τέσσερα φάουλ από το 23' και γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ όμως η ματσάρα του σούπερ σταρ των Λέικερς δεν ήταν αρκετή για τη Σλοβενία.

Γερμανία-Σλοβενία: Το ματς

Η Σλοβενία μπήκε στο ματς με 0/4 σουτ απέναντι στη Γερμανία, η οποία σκόραρε με την πρώτη ευκαιρία, δια χειρός Σρούντερ. Μάλιστα, ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές μετά από μόλις 2'18"! Ακολούθως, ο Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 15-11, και ο Σρούντερ πήγε προς τον Ντόντσιτς με το δάχτυλο στραμμένο στο πρόσωπό του, υποχρεώνοντας τον Σέκουλιτς να καλέσει τάιμ άουτ, βλέποντας τους παίκτες του να έχουν μόλις 1/8 τρίποντα.

Παρ’ όλα αυτά, η Σλοβενία αντέδρασε άμεσα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 21-32, με τον σούπερ σταρ των Λέικερς να μετρά 10 πόντους με 3/7 σουτ, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η Γερμανία πίεσε, μειώνοντας σε 34-36 με τον Ομπστ, όμως οι Σλοβένοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-51. Ο Ντόντσιτς έφτασε τους 22 πόντους, ενώ οι Βάγκνερ και Σρούντερ έδιναν λύσεις στην επίθεση της Γερμανίας με 15 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Μόλις στο 23’, ο Ντόντσιτς χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ, αλλά συνέχισε στο παιχνίδι. Παρά το πρόβλημα με τον ηγέτη της, η Σλοβενία συνέχισε να οδηγεί την κούρσα. Το τρίποντο του Πρέπελιτς ανέβασε τη διαφορά στο +9 απέναντι στη Γερμανία, που κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ έβλεπε τους Σλοβένους να ξεφεύγουν ξανά! Ωστόσο, ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σκόραρε από το κέντρο, μειώνοντας σε 70-74 στο 30'.

Η αντεπίθεση της Γερμανίας συνεχίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με το σερί να φτάνει στο 10-0, όταν ο Αντρέας Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 77-74 στο 32’! Η Σλοβενία δεν τα παράτησε και ο τεράστιος Ντόντσιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 85-86 στα 4:12 για το φινάλε, πανηγυρίζοντας έξαλλα. Ο Τάις ήταν εκείνος που έδωσε λύσεις από τη γραμμή των βολών. Η Γερμανία δεν έχασε ξανά το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 99-91 και σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά!

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... επιστράτευσε την εμπειρία και την ευστοχία της την κρίσιμη στιγμή

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Φρανζ Βάγκνερ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντένις Σρέντερ με 20 πόντους (παρά το 1/9 από την περιφέρεια) και 7 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αλεξέι Νίκολιτς που έμεινε στους 4 πόντους τα 30 λεπτά που αγωνίστηκε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... φοβερός ο Ντόντσιτς με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσήλωση των Γερμανών στο ματς και η μαχητικότητά τους.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Λούκα Ντόντσιτς φορτώθηκε με 4 φάουλ από το 23ο λεπτό.

Germany FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Isaac Bonga * 26:13 7 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 5 6 3 4 1 1 6 13 1 Oscar Da Silva 00:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 0 0 0 0 4 3 Maodo Lo 23:23 11 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 3/3 100% 1 2 3 3 2 0 0 10 5 4 Tristan Da Silva 12:22 5 2/3 67% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 1 2 1 0 -3 9 5 Franz Wagner * 35:34 23 5/17 29% 5/14 36% 0/3 0% 13/14 93% 4 3 7 4 2 1 0 4 20 10 Daniel Theis * 26:18 15 6/9 67% 6/8 75% 0/1 0% 3/6 50% 1 8 9 2 4 1 1 23 22 17 Dennis Schroder * 34:09 20 6/20 30% 5/11 45% 1/9 11% 7/9 78% 1 2 3 7 2 2 0 -3 12 19 Justus Hollatz 04:53 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 7 1 20 Johannes Thiemann 13:11 8 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 1/2 50% 2 0 2 1 5 0 0 -18 9 34 Leon Kratzer 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Andreas Obst * 23:26 10 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/1 100% 1 2 3 1 1 0 0 21 12 Team/Coaches 4 1 5 TOTAL 200 99 30/69 43% 21/39 54% 9/30 30% 30/37 81% 15 27 42 19 24 6 4 1