ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας, διεκδικώντας πλέον απέναντι στη Φινλανδία την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 14/9.
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τρομερή εμφάνιση, παίζοντας με τέσσερα φάουλ από το 23' και γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ όμως η ματσάρα του σούπερ σταρ των Λέικερς δεν ήταν αρκετή για τη Σλοβενία.
Γερμανία-Σλοβενία: Το ματς
Η Σλοβενία μπήκε στο ματς με 0/4 σουτ απέναντι στη Γερμανία, η οποία σκόραρε με την πρώτη ευκαιρία, δια χειρός Σρούντερ. Μάλιστα, ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές μετά από μόλις 2'18"! Ακολούθως, ο Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 15-11, και ο Σρούντερ πήγε προς τον Ντόντσιτς με το δάχτυλο στραμμένο στο πρόσωπό του, υποχρεώνοντας τον Σέκουλιτς να καλέσει τάιμ άουτ, βλέποντας τους παίκτες του να έχουν μόλις 1/8 τρίποντα.
Παρ’ όλα αυτά, η Σλοβενία αντέδρασε άμεσα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 21-32, με τον σούπερ σταρ των Λέικερς να μετρά 10 πόντους με 3/7 σουτ, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η Γερμανία πίεσε, μειώνοντας σε 34-36 με τον Ομπστ, όμως οι Σλοβένοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-51. Ο Ντόντσιτς έφτασε τους 22 πόντους, ενώ οι Βάγκνερ και Σρούντερ έδιναν λύσεις στην επίθεση της Γερμανίας με 15 και 10 πόντους αντίστοιχα.
Μόλις στο 23’, ο Ντόντσιτς χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ, αλλά συνέχισε στο παιχνίδι. Παρά το πρόβλημα με τον ηγέτη της, η Σλοβενία συνέχισε να οδηγεί την κούρσα. Το τρίποντο του Πρέπελιτς ανέβασε τη διαφορά στο +9 απέναντι στη Γερμανία, που κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ έβλεπε τους Σλοβένους να ξεφεύγουν ξανά! Ωστόσο, ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σκόραρε από το κέντρο, μειώνοντας σε 70-74 στο 30'.
Η αντεπίθεση της Γερμανίας συνεχίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με το σερί να φτάνει στο 10-0, όταν ο Αντρέας Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 77-74 στο 32’! Η Σλοβενία δεν τα παράτησε και ο τεράστιος Ντόντσιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 85-86 στα 4:12 για το φινάλε, πανηγυρίζοντας έξαλλα. Ο Τάις ήταν εκείνος που έδωσε λύσεις από τη γραμμή των βολών. Η Γερμανία δεν έχασε ξανά το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 99-91 και σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά!
Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... επιστράτευσε την εμπειρία και την ευστοχία της την κρίσιμη στιγμή
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Φρανζ Βάγκνερ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντένις Σρέντερ με 20 πόντους (παρά το 1/9 από την περιφέρεια) και 7 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αλεξέι Νίκολιτς που έμεινε στους 4 πόντους τα 30 λεπτά που αγωνίστηκε.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... φοβερός ο Ντόντσιτς με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσήλωση των Γερμανών στο ματς και η μαχητικότητά τους.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Λούκα Ντόντσιτς φορτώθηκε με 4 φάουλ από το 23ο λεπτό.
|Germany
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Isaac Bonga *
|26:13
|7
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|3
|4
|1
|1
|6
|13
|1
|Oscar Da Silva
|00:31
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|3
|Maodo Lo
|23:23
|11
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|1
|2
|3
|3
|2
|0
|0
|10
|5
|4
|Tristan Da Silva
|12:22
|5
|2/3
|67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|1
|0
|-3
|9
|5
|Franz Wagner *
|35:34
|23
|5/17
|29%
|5/14
|36%
|0/3
|0%
|13/14
|93%
|4
|3
|7
|4
|2
|1
|0
|4
|20
|10
|Daniel Theis *
|26:18
|15
|6/9
|67%
|6/8
|75%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|1
|8
|9
|2
|4
|1
|1
|23
|22
|17
|Dennis Schroder *
|34:09
|20
|6/20
|30%
|5/11
|45%
|1/9
|11%
|7/9
|78%
|1
|2
|3
|7
|2
|2
|0
|-3
|12
|19
|Justus Hollatz
|04:53
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|1
|20
|Johannes Thiemann
|13:11
|8
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2
|0
|2
|1
|5
|0
|0
|-18
|9
|34
|Leon Kratzer
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|42
|Andreas Obst *
|23:26
|10
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|21
|12
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|TOTAL
|200
|99
|30/69
|43%
|21/39
|54%
|9/30
|30%
|30/37
|81%
|15
|27
|42
|19
|24
|6
|4
|1
|Slovenia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Martin Krampelj *
|16:16
|9
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|0
|5
|0
|0
|0
|10
|6
|6
|Aleksej Nikolic *
|30:45
|4
|1/8
|12.5%
|1/3
|33%
|0/5
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|4
|5
|1
|1
|0
|-17
|5
|7
|Klemen Prepelic
|20:14
|13
|4/15
|26.7%
|1/5
|20%
|3/10
|30%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|3
|0
|3
|0
|0
|-3
|4
|8
|Edo Muric *
|28:41
|4
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|4
|1
|1
|0
|0
|-22
|6
|12
|Rok Radovic
|16:25
|4
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|2
|2
|1
|1
|0
|10
|13
|15
|Robert Jurkovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Gregor Hrovat *
|30:38
|11
|4/8
|50%
|3/5
|60%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|4
|0
|4
|3
|4
|1
|1
|0
|-3
|13
|24
|Luka Scuka
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|37
|Alen Omic
|19:31
|7
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|2
|5
|1
|5
|0
|0
|0
|6
|12
|77
|Leon Stergar
|04:41
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77
|Luka Doncic *
|32:49
|39
|11/25
|44%
|6/9
|66.7%
|5/16
|31.3%
|12/15
|80%
|10
|0
|10
|7
|4
|3
|0
|0
|-2
|36
|Team/Coaches
|5
|4
|9
|1
|0
|TOTAL
|200
|91
|31/72
|43%
|22/33
|66.7%
|9/39
|23.1%
|20/25
|80%
|16
|29
|45
|18
|31
|7
|2
|1
