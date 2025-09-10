EuroBasket 2025, Γερμανία-Σλοβενία 99-91: Λύγισε τον μύθο Ντόντσιτς και πέρασε στους «4»

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Γερμανία έκανε την αντεπίθεσή της στο φινάλε και επικράτησε της Σλοβενίας με 99-91, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία (12/9), παρά τη ματσάρα του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αγωνιζόταν με τέσσερα φάουλ από το 23’!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας, διεκδικώντας πλέον απέναντι στη Φινλανδία την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 14/9.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τρομερή εμφάνιση, παίζοντας με τέσσερα φάουλ από το 23' και γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ όμως η ματσάρα του σούπερ σταρ των Λέικερς δεν ήταν αρκετή για τη Σλοβενία.

Ελλάδα Ομαδικό

Γερμανία-Σλοβενία: Το ματς

Η Σλοβενία μπήκε στο ματς με 0/4 σουτ απέναντι στη Γερμανία, η οποία σκόραρε με την πρώτη ευκαιρία, δια χειρός Σρούντερ. Μάλιστα, ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές μετά από μόλις 2'18"! Ακολούθως, ο Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 15-11, και ο Σρούντερ πήγε προς τον Ντόντσιτς με το δάχτυλο στραμμένο στο πρόσωπό του, υποχρεώνοντας τον Σέκουλιτς να καλέσει τάιμ άουτ, βλέποντας τους παίκτες του να έχουν μόλις 1/8 τρίποντα.

Παρ’ όλα αυτά, η Σλοβενία αντέδρασε άμεσα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 21-32, με τον σούπερ σταρ των Λέικερς να μετρά 10 πόντους με 3/7 σουτ, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η Γερμανία πίεσε, μειώνοντας σε 34-36 με τον Ομπστ, όμως οι Σλοβένοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-51. Ο Ντόντσιτς έφτασε τους 22 πόντους, ενώ οι Βάγκνερ και Σρούντερ έδιναν λύσεις στην επίθεση της Γερμανίας με 15 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Μόλις στο 23’, ο Ντόντσιτς χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ, αλλά συνέχισε στο παιχνίδι. Παρά το πρόβλημα με τον ηγέτη της, η Σλοβενία συνέχισε να οδηγεί την κούρσα. Το τρίποντο του Πρέπελιτς ανέβασε τη διαφορά στο +9 απέναντι στη Γερμανία, που κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ έβλεπε τους Σλοβένους να ξεφεύγουν ξανά! Ωστόσο, ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σκόραρε από το κέντρο, μειώνοντας σε 70-74 στο 30'.

Η αντεπίθεση της Γερμανίας συνεχίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με το σερί να φτάνει στο 10-0, όταν ο Αντρέας Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 77-74 στο 32’! Η Σλοβενία δεν τα παράτησε και ο τεράστιος Ντόντσιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 85-86 στα 4:12 για το φινάλε, πανηγυρίζοντας έξαλλα. Ο Τάις ήταν εκείνος που έδωσε λύσεις από τη γραμμή των βολών. Η Γερμανία δεν έχασε ξανά το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 99-91 και σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά!

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... επιστράτευσε την εμπειρία και την ευστοχία της την κρίσιμη στιγμή

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Φρανζ Βάγκνερ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντένις Σρέντερ με 20 πόντους (παρά το 1/9 από την περιφέρεια) και 7 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αλεξέι Νίκολιτς που έμεινε στους 4 πόντους τα 30 λεπτά που αγωνίστηκε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... φοβερός ο Ντόντσιτς με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η προσήλωση των Γερμανών στο ματς και η μαχητικότητά τους.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Λούκα Ντόντσιτς φορτώθηκε με 4 φάουλ από το 23ο λεπτό.

GermanyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Isaac Bonga *26:1372/540%1/250%1/333%2/2100%1563411613
1Oscar Da Silva00:3100/00%0/00%0/00%0/00%30300004
3Maodo Lo23:23113/560%1/1100%2/450%3/3100%1233200105
4Tristan Da Silva12:2252/367%1/1100%1/250%0/00%0331210-39
5Franz Wagner *35:34235/1729%5/1436%0/30%13/1493%4374210420
10Daniel Theis *26:18156/967%6/875%0/10%3/650%18924112322
17Dennis Schroder *34:09206/2030%5/1145%1/911%7/978%1237220-312
19Justus Hollatz04:5300/00%0/00%0/00%0/00%112000071
20Johannes Thiemann13:1183/475%2/2100%1/250%1/250%2021500-189
34Leon Kratzer00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000
42Andreas Obst *23:26103/650%0/00%3/650%1/1100%12311002112
Team/Coaches415
TOTAL2009930/6943%21/3954%9/3030%30/3781%1527421924641

SloveniaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Martin Krampelj *16:1694/4100%4/4100%0/00%1/250%22405000106
6Aleksej Nikolic *30:4541/812.5%1/333%0/50%2/2100%22445110-175
7Klemen Prepelic20:14134/1526.7%1/520%3/1030%2/2100%10130300-34
8Edo Muric *28:4142/540%2/2100%0/30%0/00%23541100-226
12Rok Radovic16:2542/450%2/2100%0/20%0/00%145221101013
15Robert Jurkovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
23Gregor Hrovat *30:38114/850%3/560%1/333%2/2100%40434110-313
24Luka Scuka00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
37Alen Omic19:3173/3100%3/3100%0/00%1/250%32515000612
77Leon Stergar04:4100/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
77Luka Doncic *32:493911/2544%6/966.7%5/1631.3%12/1580%1001074300-236
Team/Coaches54910
TOTAL2009131/7243%22/3366.7%9/3923.1%20/2580%1629451831721
     

