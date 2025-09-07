Η Πολωνία λύγισε τη Βοσνία με 80-72 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία (9/9), έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Τζόρνταν Λόιντ και τον Ματέουζ Πονίτκα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Πολωνία έγινε η πέμπτη ομάδα που συμπλήρωσε το bracket των προημιτελικών στο EuroBasket 2025, μετά το 80-72 επί της Βοσνίας, και πλέον θα αντιμετωπίσει την Τουρκία (9/9) με φόντο την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων. Οι Βόσνιοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η Πολωνία πήρε το πάνω χέρι στη συνέχεια και, με πρωταγωνιστές τον Τζόρνταν Λόιντ και τον Ματέουζ Πονίτκα, έφτασε στη νίκη.

Πολωνία-Βοσνία: Το ματς

Η Βοσνία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την καλή της άμυνα και ξέφυγε γρήγορα με διψήφια διαφορά χάρη στο τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς (2-13, 4’). Η Πολωνία προσπάθησε να απαντήσει με το μακρινό σουτ του Πονίτκα, όμως οι Βόσνιοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο.

Κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-14, σούταραν με εντυπωσιακό 80% έξω από τα 6.75 (4/5), έχοντας σημείο αναφοράς τον Γιουσούφ Νούρκιτς που πέτυχε 7 πόντους. Αντίθετα, οι Πολωνοί τα βρήκαν σκούρα στην επίθεση με μόλις 4/13 σουτ, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι πήραν περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ (3) παρά αμυντικά (2).

Στη δεύτερη περίοδο η Πολωνία προσπάθησε να βρει αντίδραση, όμως κάθε φορά που μείωνε τη διαφορά, η Βοσνία έβρισκε απαντήσεις και ξέφευγε ξανά. Ο Νούρκιτς διαμόρφωσε το 21-31, με τους Βόσνιους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 40-44, συνεχίζοντας να εκτελούν με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (9/15 τρίποντα).

Το δίδυμο των Ρόμπερσον (16π.) και Νούρκιτς (11π.) αποτέλεσε τη βασική επιθετική αιχμή για τη Βοσνία, απέναντι σε μια Πολωνία που στηρίχθηκε κυρίως στις πρωτοβουλίες των Λόιντ (17π.) και Πονίτκα (11π.), αντλώντας παράλληλα δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με την Πολωνία να παίρνει το προβάδισμα στο 28’, όταν ο Πονίτκα διαμόρφωσε το 57-56 από τη γραμμή των βολών. Οι Πολωνοί βελτίωσαν την άμυνά τους, έκλεισαν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 22-17 και προηγήθηκαν με 62-61 στο 30’.

Ο Νούρκιτς με συνεχόμενους πόντους έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Βοσνία (65-66), ωστόσο η Πολωνία αντέδρασε με σερί 8-0 για το 73-66. Στη συνέχεια, ο Τζόρνταν Λόιντ ανέβασε τη διαφορά στο +8 με 3/3 βολές, διαμορφώνοντας το 76-68 και βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση. Τελικά η Πολωνία επικράτησε με 80-72 και ετοιμάζεται για το συναπάντημα με την Τουρκία στα προημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Οι Πολωνοί είχαν καλές συνεργασίες, με τους Λόιντ – Πονίτκα να είναι η αρχή και το τέλος στην επίθεση. Στην άμυνα όλοι βοήθησαν, με τον Ντόμινικ Ολέινιτσακ να αγγίζει το double-double.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τζόρνταν Λόιντ με 28 πόντους, 5/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9/9 βολές 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 35:12.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Ματέουζ Πονίτκα, σημειώνοντας 19 πόντους με 4/13 σουτ, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς έμεινε στους 3 πόντους με 1/4 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... πρωταγωνιστής για τη Βοσνία ο Γιουσούφ Νούρκιτς, με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και ισάριθμα μπλοκ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι προσπάθειες του Νούρκιτς, που κάποια στιγμή έδειχνε να παλεύει μόνος του.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ότι ολο το πάνω διάζωμα στην Arena Riga έχει καλυφθεί με κουρτίνες, καλύπτωντας έτσι τις άδειες εξέδρες.

Poland FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Andrzej Pluta 22:41 9 3/6 50% 1/1 100% 2/5 40% 1/1 100% 2 2 3 1 1 15 10 2 Aleksander Balcerowski * 23:25 7 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 3/6 50% 3 2 5 1 3 3 9 3 Michal Sokolowski * 37:31 10 4/9 44% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 4 1 1 7 7 8 Jordan Loyd * 35:12 28 8/17 47% 5/10 50% 3/7 43% 9/9 100% 2 1 3 1 2 4 1 1 1 21 9 Mateusz Ponitka * 35:09 19 4/13 31% 1/6 17% 3/7 43% 8/10 80% 4 7 11 2 3 4 3 2 12 22 10 Szymon Zapala 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11 Aleksander Dziewa 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12 Tomasz Gielo 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15 Kamil Laczynski * 15:21 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 2 2 -8 1 17 Dominik Olejniczak 16:35 7 2/9 22% 2/9 22% 0/0 0% 3/3 100% 4 5 9 4 1 1 5 23 Michal Michalak 00:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% -3 0 28 Przemyslaw Zolnierewicz 13:19 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 5 6 1 8 3 Team/Coaches 1 1 2 TOTAL 200 80 23/61 38% 13/35 37% 10/26 38% 24/29 83% 17 25 42 9 20 13 5 4