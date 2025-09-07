ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Πολωνία έγινε η πέμπτη ομάδα που συμπλήρωσε το bracket των προημιτελικών στο EuroBasket 2025, μετά το 80-72 επί της Βοσνίας, και πλέον θα αντιμετωπίσει την Τουρκία (9/9) με φόντο την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων. Οι Βόσνιοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η Πολωνία πήρε το πάνω χέρι στη συνέχεια και, με πρωταγωνιστές τον Τζόρνταν Λόιντ και τον Ματέουζ Πονίτκα, έφτασε στη νίκη.
Πολωνία-Βοσνία: Το ματς
Η Βοσνία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την καλή της άμυνα και ξέφυγε γρήγορα με διψήφια διαφορά χάρη στο τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς (2-13, 4’). Η Πολωνία προσπάθησε να απαντήσει με το μακρινό σουτ του Πονίτκα, όμως οι Βόσνιοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο.
Κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-14, σούταραν με εντυπωσιακό 80% έξω από τα 6.75 (4/5), έχοντας σημείο αναφοράς τον Γιουσούφ Νούρκιτς που πέτυχε 7 πόντους. Αντίθετα, οι Πολωνοί τα βρήκαν σκούρα στην επίθεση με μόλις 4/13 σουτ, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι πήραν περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ (3) παρά αμυντικά (2).
Στη δεύτερη περίοδο η Πολωνία προσπάθησε να βρει αντίδραση, όμως κάθε φορά που μείωνε τη διαφορά, η Βοσνία έβρισκε απαντήσεις και ξέφευγε ξανά. Ο Νούρκιτς διαμόρφωσε το 21-31, με τους Βόσνιους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 40-44, συνεχίζοντας να εκτελούν με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (9/15 τρίποντα).
Το δίδυμο των Ρόμπερσον (16π.) και Νούρκιτς (11π.) αποτέλεσε τη βασική επιθετική αιχμή για τη Βοσνία, απέναντι σε μια Πολωνία που στηρίχθηκε κυρίως στις πρωτοβουλίες των Λόιντ (17π.) και Πονίτκα (11π.), αντλώντας παράλληλα δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ.
Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με την Πολωνία να παίρνει το προβάδισμα στο 28’, όταν ο Πονίτκα διαμόρφωσε το 57-56 από τη γραμμή των βολών. Οι Πολωνοί βελτίωσαν την άμυνά τους, έκλεισαν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 22-17 και προηγήθηκαν με 62-61 στο 30’.
Ο Νούρκιτς με συνεχόμενους πόντους έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Βοσνία (65-66), ωστόσο η Πολωνία αντέδρασε με σερί 8-0 για το 73-66. Στη συνέχεια, ο Τζόρνταν Λόιντ ανέβασε τη διαφορά στο +8 με 3/3 βολές, διαμορφώνοντας το 76-68 και βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση. Τελικά η Πολωνία επικράτησε με 80-72 και ετοιμάζεται για το συναπάντημα με την Τουρκία στα προημιτελικά.
Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Οι Πολωνοί είχαν καλές συνεργασίες, με τους Λόιντ – Πονίτκα να είναι η αρχή και το τέλος στην επίθεση. Στην άμυνα όλοι βοήθησαν, με τον Ντόμινικ Ολέινιτσακ να αγγίζει το double-double.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τζόρνταν Λόιντ με 28 πόντους, 5/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9/9 βολές 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 35:12.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Ματέουζ Πονίτκα, σημειώνοντας 19 πόντους με 4/13 σουτ, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς έμεινε στους 3 πόντους με 1/4 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... πρωταγωνιστής για τη Βοσνία ο Γιουσούφ Νούρκιτς, με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και ισάριθμα μπλοκ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι προσπάθειες του Νούρκιτς, που κάποια στιγμή έδειχνε να παλεύει μόνος του.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ότι ολο το πάνω διάζωμα στην Arena Riga έχει καλυφθεί με κουρτίνες, καλύπτωντας έτσι τις άδειες εξέδρες.
|Poland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Andrzej Pluta
|22:41
|9
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|2
|2
|3
|1
|1
|15
|10
|2
|Aleksander Balcerowski *
|23:25
|7
|2/3
|67%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|3
|2
|5
|1
|3
|3
|9
|3
|Michal Sokolowski *
|37:31
|10
|4/9
|44%
|2/4
|50%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|1
|4
|1
|1
|7
|7
|8
|Jordan Loyd *
|35:12
|28
|8/17
|47%
|5/10
|50%
|3/7
|43%
|9/9
|100%
|2
|1
|3
|1
|2
|4
|1
|1
|1
|21
|9
|Mateusz Ponitka *
|35:09
|19
|4/13
|31%
|1/6
|17%
|3/7
|43%
|8/10
|80%
|4
|7
|11
|2
|3
|4
|3
|2
|12
|22
|10
|Szymon Zapala
|00:00
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|11
|Aleksander Dziewa
|00:00
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|12
|Tomasz Gielo
|00:00
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|15
|Kamil Laczynski *
|15:21
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|2
|2
|-8
|1
|17
|Dominik Olejniczak
|16:35
|7
|2/9
|22%
|2/9
|22%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|4
|5
|9
|4
|1
|1
|5
|23
|Michal Michalak
|00:47
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-3
|0
|28
|Przemyslaw Zolnierewicz
|13:19
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|8
|3
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|TOTAL
|200
|80
|23/61
|38%
|13/35
|37%
|10/26
|38%
|24/29
|83%
|17
|25
|42
|9
|20
|13
|5
|4
|Bosnia and Herzegovina
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jusuf NURKIC *
|29:07
|20
|7/14
|50%
|6/10
|60%
|1/4
|25%
|5/10
|50%
|2
|5
|7
|3
|4
|2
|2
|2
|-1
|20
|2
|John ROBERSON *
|31:39
|19
|7/10
|70%
|2/3
|67%
|5/7
|71%
|2
|2
|4
|1
|2
|3
|-7
|18
|3
|Amar ALIBEGOVIC *
|17:00
|3
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|1
|6
|4
|Adnan ARSLANAGIC
|00:00
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|5
|Edin ATIC *
|26:58
|8
|3/6
|50%
|2/3
|67%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|5
|4
|2
|3
|7
|13
|7
|Miralem HALILOVIC
|00:00
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|9
|Amar GEGIC
|23:11
|8
|3/9
|33%
|3/5
|60%
|0/4
|0%
|2/4
|50%
|3
|3
|6
|2
|1
|2
|1
|-20
|7
|11
|Ajdin PENAVA
|08:45
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|-5
|1
|17
|Aleksandar LAZIC *
|26:23
|8
|2/10
|20%
|0/3
|0%
|2/7
|29%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|2
|4
|1
|5
|8
|23
|Tarik HRELJA
|00:00
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|27
|Adin VRABAC
|22:42
|3
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|3
|-14
|4
|34
|Kenan KAMENJAS
|14:15
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|1
|1
|-11
|4
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|2
|TOTAL
|200
|72
|25/57
|44%
|14/28
|50%
|11/29
|38%
|11/20
|55%
|13
|21
|34
|17
|23
|14
|8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.