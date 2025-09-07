Με τον Λούκα Ντόντσιτς να μετατρέπει το ματς των «16» σε «one man show» έχοντας 42 πόντους και 10 ριμπάουντ, η Σλοβενία πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 κερδίζοντας την Ιταλία με 84-77. Αντίπαλος στους «8» η Γερμανία.

Ποιος είδε τον Λούκα Ντόντσιτς και δεν τον φοβήθηκε απέναντι στην Ιταλία. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς έκανε... πράγματα και θαύματα στο νοκ άουτ παιχνίδι των «16» και πήρε το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες του Eurobasket 2025, εκεί όπου περιμένει ήδη η Γερμανία.

Ο Ντόντσιτς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 42 πόντους με 6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 33:17 λεπτά συμμετοχής. Ο Πρέπελιτς πρόσθεσε άλλους 11 πόντους (3/7 τρίποντα), σ' ένα ματς όπου η Σλοβενία είχε το πάνω χέρι τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με την Ιταλία να κάνει την αντεπίθεσή της στο τελευταίο δεκάλεπτο, να μειώνει στον πόντο (77-78) αλλά να μην φτάνει έως το τέλος της διαδρομής.

Ιταλία – Σλοβενία: Το ματς

Το «one Ντόντσιτς show» ξεκίνησε στο δεκάλεπτο του αγώνα καθώς μετά τους τέσσερις πρώτους αναπάντητους πόντους των Ιταλών άρχισε να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να μοιάζει -στην κυριολεξία- ασταμάτητος! Με σερί 15-0 η Σλοβενία βρέθηκε στο +9 (4-15) με την διαφορά να φτάνει στο +10 (9-19) και να στη συνέχεια στο +16 (9-25) λίγο πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (11-29).

Ένα διάστημα όπου ο Λούκα Ντόντσιτς είχε πετύχει τους 22 πόντους από τους 29 πόντους των Σλοβένων έχοντας 4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές και 2 κλεψίματα με 4 ριμπάουντ. Την ώρα που συνολικά η Ιταλία είχε μετρήσει 4/13 ενός παιδιάς και 2/2 βολές. Στη συνέχεια η Ιταλία προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς μετά το +19 των Σλοβένων (13-32) καθώς έτρεξαν σε πρώτη φάση σερί 7-0 για το 20-32 στο 14'. Ο Σιμόνε Φοντέκιο (13π., 1/1δίπ., 3/6τρ.,2/2β.) είχε αναλάβει δράση για τους «ατζούρι» με αποτέλεσμα να μειώσουν σε 38-45 λίγο πριν από το ημίχρονο (40-50).

Imagine waking up knowing you'll have to guard Luka Doncic.



Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Ο Ντόντσιτς από την άλλη είχε κλείσει το πρώτο μισό με 30 πόντους (5/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ) έχοντας συνολικά η Σλοβενία 9/14 δίποντα, 8/18 τρίποντα, 11-6 ριμπαόυντ και 8 ασίστ για 7 λάθη. Η Ιταλία στο ίδιο διάστημα είχε 8/14 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 9-1 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 8 λάθη.

Η ανωτερότητα των Σλοβένων συνεχίστηκε και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αν και ο Ντόντσιτς (35π., 5/6δίπ., 5/10τρ., 10/11β.) είχε καθίσει στον πάγκο, εκείνος που ανέλαβε δράση ήταν ο Άλεν Όμιτς, ο οποίος με συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ έδινε τη δυνατότητα στην ομάδα του να «απαντάει» στους Ιταλούς και να κρατάει την διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε την 3η περίοδο στο +16 (56-72), δείγμα και της σταθερότητας που υπήρχε στην απόδοση των Σλοβένων.

FONTECCHIO TIME.



20 points for Simone and Italy are right back in this.#EuroBasket pic.twitter.com/MiaBCFad8g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Κι όμως. Αν και τα πράγματα έδειχναν ότι η Σλοβενία δεν θα είχε πρόβλημα να φτάσει στη νίκη-πρόκριση, οι Ιταλοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο τέταρτο δεκάλεπτο έτρεξαν επιμέρους σκορ 21-6 και μείωσαν σε 75-78 δύο λεπτά πριν από το τέλος. Η διαφορά εκ νέου στο +3 για τη Σλοβενία (77-80) με 40άρα του Ντόντσιτς ύστερα από 2/2 βολές του. Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις από Ιταλία και Σλοβενία, με τον Φοντέκιο να αστοχεί στα 32'' και να στέλνει ο Γκαλινάρι τον Σλοβένο σούπερ σταρ στη γραμμή για άλλες 2/2 βολές για το 77-82. Ουσιαστικά ήταν και το σημείο που έκρινε το ματς και τη πρόκριση των Σλοβένων στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσουν την Γερμανία.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τον απόλυτο σταρ, εκείνον που «καθάρισε« για μια ολόκληρη ομάδα. Με μια λέξη ο Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος και οτιδήποτε και αν έκαναν οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν. Σημαντικό ρόλο στο τέλος έπαιξαν και οι κακές επιθέσεις των «ατζούρι» όταν η διαφορά ήταν στον πόντο (77-78) και στο τρίποντο (77-80).

ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... (ποιος άλλος;) Λούκα Ντόντσιτς κυρίες και κύριοι. Σε 33 λεπτά είχε 42 πόντους με 6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Κλεμέν Πρέπελιτς (11π., 3/7τρ.) και Άλεν Όμιτς (7π., 7ριμπ.) ειδικά στην 3η περίοδο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ... Ντάριους Τόμπσον και Τζιαμπάολο Ρίτσι, οι οποίοι έμειναν στο «μηδέν» με 0/5 εντός παιδιάς και 2 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Σιμόντε Φοντέκιο κρατούσε την Ιταλία έχοντας 22 πόντους με 4/5 δίποντα, 4/10 τρίποντα και 2/2 βολές.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πόσο εύκολα έκανε να φαίνονται τα πράγματα ο Ντόντσιτς! Μοναδικός!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το -20 που είχε ο Ντάριους Τόμπσον στο +/- της παρουσίας του στο παρκέ. Με τέτοιο πρόσημο από τον δεύτερο πλέι μέικερ της ομάδας, η Ιταλία δεν θα είχε καμία τύχη.

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.

# Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 8 Danilo GALLINARI 11:43 10 3/7 (43%) 2/4 (50%) 1/3 (33%) 3/5 (60%) 1 2 3 1 2 4 8 9 13 Nicolo MELLI * 29:24 8 3/7 (43%) 1/5 (20%) 2/2 (100%) / (%) 3 3 6 3 2 1 4 9 15 Simone FONTECCHIO * 33:03 22 8/15 (53%) 4/5 (80%) 4/10 (40%) 2/2 (100%) 5 5 3 4 3 11 23 15 17 Darius THOMPSON 18:07 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) / (%) 1 1 -20 -3 18 Giampaolo RICCI 12:21 0 0/2 (0%) / (%) 0/2 (0%) / (%) 1 1 1 -16 -1 19 Matteo SPAGNOLO * 04:50 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) / (%) -8 1 20 Gabriele PROCIDA 00:00 / / (%) / (%) / (%) / (%) 33 Saliou NIANG 23:29 12 2/3 (67%) 2/2 (100%) 0/1 (0%) 8/12 (67%) 1 5 6 1 5 2 2 9 14 35 Marco SPISSU 24:04 6 2/5 (40%) / (%) 2/5 (40%) / (%) 3 3 8 2 2 -5 12 45 Mouhamet DIOUF * 14:08 8 4/6 (67%) 4/6 (67%) / (%) / (%) 2 1 3 3 -16 9 54 Nicola AKELE 00:00 / / (%) / (%) / (%) / (%) Alessandro PAJOLA * 28:51 9 2/5 (40%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 3 3 6 2 4 -3 10 TOTAL 200 77 25/55 (45%) 14/25 (56%) 11/30 (37%) 16/23 (70%) 9 23 32 24 24 16 9