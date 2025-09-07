Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε απλόχερα highlights και η Εθνική Ανδρών επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (9/9)!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική Ανδρών σφράγισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 μετά το 84-79 επί του Ισραήλ στην Arena Riga. Η Ελλάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και αντέδρασε σωστά στην τρίτη περίοδο, όταν οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να επιστρέψουν, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στον μεγάλο προημιτελικό με τη Λιθουανία (9/9) με στόχο την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που «κουβάλησε» την Εθνική απέναντι στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι φορτώθηκε με τρίτο φάουλ στα μισά της τρίτης περιόδου. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης ο Σλούκας και ο ρέκορντμαν Παπανικολάου, που έκαναν τρομερή δουλειά, όπως και οι Σαμοντούροβ, Καλαϊτζάκης όσο αγωνίστηκαν, με την «γαλανόλευκη» να φτάνει στη νίκη έχοντας μόλις 4/25 τρίποντα.

Ελλάδα-Ισραήλ: Το ματς

Η Εθνική έκανε ιδανική αρχή σε όλους τους τομείς, παίζοντας μανιασμένη άμυνα, όμως το Ισραήλ προσπάθησε να αντιδράσει βρίσκοντας λύσεις με τον Γκινάτ και στοχεύοντας τον Μήτογλου. Την ίδια στιγμή, ο Σέγκεφ έπαιζε όσο πιο σκληρά μπορούσε πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια προσπάθεια να τον περιορίσει. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε συμπαγής, σοβαρή και συγκεντρωμένη, με τον Γιάννη να φτάνει τους 11 πόντους σε λιγότερο από επτά λεπτά, οδηγώντας την Ελλάδα στο 21-12.

Παρά το γεγονός ότι δεν βρήκε πολλές λύσεις από την περιφέρεια, η «γαλανόλευκη» σκόραρε μέσα από τον αιφνιδιασμό. Το 28-22 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στην Arena Riga με 11/12 δίποντα ήταν εξαιρετική συγκομιδή, έστω κι αν το τρίποντο (1/5) δεν λειτούργησε. Πολύ καλή δουλειά έκανε όσο αγωνίστηκε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, μοιράζοντας έξι ασίστ για δύο λάθη στην πρώτη περίοδο του αγώνα.

Η Εθνική συνέχισε να βρίσκει πόντους στον αιφνιδιασμό, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει ασταμάτητος και να διατηρεί τον ρυθμό ψηλά. Λίγο πριν από το ημίχρονο, ο Σλούκας σκόραρε από τα 6,75μ. και ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (50-39, 18’), με την Ελλάδα να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 50-41.

Η «γαλανόλευκη» ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος, χωρίς να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στους Ισραηλινούς. Το επιθετικό της ρεπερτόριο στηρίχθηκε στα δίποντα (20/26 συνολικά, με τον Γιάννη να έχει 10/11), ενώ το τρίποντο δεν λειτούργησε (2/11). Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα είχε ξεκάθαρη υπεροχή στα ριμπάουντ (20-14), εκ των οποίων τα εννέα ήταν επιθετικά, δείχνοντας σοβαρότητα και διάθεση να βελτιώσει την επικοινωνία της στην άμυνα. Την ίδια στιγμή, ο Άβντια έμεινε στα… ρηχά με 9 πόντους και 2/5 σουτ.

Το Ισραήλ προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 56-53 με τον Γκινάτ, ενώ ο Γιάννης χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στο 24’, αλλά παρέμεινε στον αγώνα. Οι Ισραηλινοί συνέχισαν να πιέζουν, κερδίζοντας αυτοπεποίθηση, και ο Γκινάτ μείωσε σε 60-58 από τη γραμμή των βολών απέναντι σε μια Εθνική που έβγαζε άγχος και πίεση, δίχως να καταφέρνει να ξεφύγει στο σκορ σε ένα ματς που έδειχνε να ελέγχει. Το τρίποντο του Σαμοντούροβ ξεμπλόκαρε την Ελλάδα (66-58), η οποία έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 67-59, διατηρώντας μικρό προβάδισμα.

Η Εθνική έπαιζε πια πιο απελευθερωμένα, χτίζοντας ξανά διψήφια διαφορά (77-67), ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έγινε σύνθημα στα χείλη των Ελλήνων στις εξέδρες και η Ελλάδα έφτασε στη νίκη με 84-79.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε έναν φοβερό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Ελλάδα και υποχρέωσε σε 16 λάθη το Ισραήλ

ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιάννης Αντετοκούνμπο με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ. Σπουδαίος.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σλούκας με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ και Σαμοντούροφ με 7 και 6 ριμπάουντ, τα 4 επιθετικά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ... Ζουσμάν και Τιμόρ με 4 και 2 πόντους αντιστοιχα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Άβντια το πάλεψε με 23 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το «διάβασμα» του ματς από τον Σπανούλη, η ενέργεια της Ελλάδας και το 18/21 δίποντα του Γιάννη.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το 4/25 τρίποντα της Ελλάδας.

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Tyler Dorsey * 27:35 4 2/8 25% 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 2 2 2 4 0 5 5 Giannoulis Larentzakis 11:17 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 -3 2 Vasileios Toliopoulos 15:25 5 2/5 40% 2/2 100% 0/3 0% 1/2 50% 1 0 1 2 0 2 0 0 -5 3 Kostas Sloukas * 25:44 11 4/11 36% 3/6 50% 1/5 20% 2/3 67% 2 2 4 2 4 2 1 0 15 8 Panagiotis Kalaitzakis 15:09 4 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 3 5 3 1 1 2 0 10 16 Kostas Papanikolaou * 26:12 8 3/7 43% 1/1 100% 2/6 33% 0/0 0% 2 2 4 4 1 1 1 0 -1 12 Dimitrios Katsivelis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alexandros Samodurov 16:14 7 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 4 2 6 2 2 2 0 0 7 10 Giannis Antetokounmpo * 29:04 37 18/23 78% 18/21 86% 0/2 0% 1/2 50% 1 9 10 1 3 6 1 0 7 37 Kostas Antetokounmpo 10:06 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/4 50% 2 3 5 0 2 1 0 0 3 8 Thanasis Antetokounmpo 06:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 1 Konstantinos Mitoglou * 16:30 4 2/7 29% 2/6 33% 0/1 0% 0/1 0% 0 5 5 0 2 3 0 0 -2 3 Team/Coaches 2 2 4 0 1 TOTAL 200 84 37/75 49% 33/50 66% 4/25 16% 6/12 50% 18 26 44 14 21 16 11 2