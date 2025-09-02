Eurobasket 2025: Εντάξει αδέλφια, δεν είμαστε καλοί! Είστε χαρούμενοι τώρα;

Ο Αντώνης Καλκαβούρας προσεγγίζει τα κακώς κείμενα από την πρώτη απότομη «προσγείωση» της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket 2025, αλλά και το όφελος που μπορεί αυτή να επιφέρει και μετά από ένα σύντομα πέρασμα από τα social media αναρωτιέται πως μπορεί να υπάρχουν συμπατριώτες μας που «χαίρονται» από την ήττα της Ελλάδας!

Για την οικονομία της «συζήτησης» ή του γραψίματος (διαλέγετε και παίρνετε), προτείνω να συμφωνήσουμε ότι όλες αυτές οι γραμμές που θα διαβάσετε, δεν θα γράφονταν αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λαρεντζάκης ήταν παρόντες στην αναμέτρηση με την Βοσνία Ερζεγοβίνη!

Τι θέλει να πει ο «ποιητής»; Πολύ απλά ότι με τον “Greek Freak” στο παρκέ, οι Βαλκάνιοι αντίπαλοί μας δεν θα εξασφάλιζαν 19 έξτρα επιθέσεις, ούτε θα επικρατούσαν στην μάχη των κατοχών και υπό αυτές τις συνθήκες, θα βρισκόμασταν τώρα στο 4/4, θα είχαμε εξασφαλίσει την πρωτιά ομίλου (μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας) και θα προετοιμαζόμασταν για το πρώτο νοκ άουτ ματς της φάσης των “16” με τον ελάχιστο δυνατό «προβληματισμό» και χωρίς να μας πολυενδιαφέρει το τελευταίο ματς του 3ου ομίλου κόντρα στην «ρόχα»!

Α και κάτι ακόμη, που μπορεί να μην αγγίζει τόσο την ελληνική αποστολή, αλλά η αλήθεια είναι ότι προκαλεί αρνητική εντύπωση σε όλους τους απανταχού διαχρονικούς οπαδούς της «επίσημης αγαπημένης» (ο υπογράφων είναι ένας από τους πιο φανατικούς εξ’ αυτών)! Γιατί τόσο πολύ hate ρε παιδιά;

Να σεβαστώ ότι πολλοί δεν γουστάρουν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, ακόμη και ότι μία μερίδα κόσμου δεν αποδέχεται τον Σπανούλη ως προπονητή, δεν αναγνωρίζει την ελληνικότητα του Αντετοκούνμπο και διαφωνεί με την παρουσία των δύο αδελφών του στην 12άδα…

Αλλά για τον Θεό, το να γκρινιάζουμε και να ψάχνουμε τρόπους για να μειώσουμε τις νίκες και στην πρώτη «στραβή» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, να ξεσπάμε στα social με αναρτήσεις τύπου «ρε ποιο μετάλλιο, περιφερόμενος θίασος είμαστε!» και σε γενικές γραμμές να το παίζουμε δικαιωμένοι επειδή ποτέ δεν πιστεύαμε στο εγχείρημα («για ποια διάκριση μιλάμε, δεν υπάρχουμε στον χάρτη χωρίς Γιάννη!»), βγάζει ένα εθνικά διχαστικό vibe και κατά βάθος υποδηλώνει σε πόσο ανησυχητικό δρόμο είμαστε ως κοινωνία!

Αν σας ικανοποιεί να επικοινωνήσουμε ότι δεν είμαστε τόσο καλοί (πράγματι) και ότι δεν αξίζουμε την διάκριση, να το κάνουμε! Αλλά τουλάχιστον κάντε λίγο υπομονή να τελειώσει το τουρνουά και μέχρι τότε, επιτρέψτε σε όλους όσοι αγαπάμε την Εθνική ομάδα, να στηρίξουμε την προσπάθεια μέχρι τέλους, όποιο και να είναι το τελικό αποτέλεσμα!

Τα όνειρα, άλλωστε, είναι δωρεάν και η διάκριση, προϊόν ενός ανταγωνισμού με συνδυασμό αρκετών παραμέτρων… Όπως η ποιότητα και τα αθλητικά χαρακτηριστικά (δεν είναι το φόρτε μας), αλλά και η τακτική, η τεχνογνωσία, η καρδιά, η μαχητικότητα και η διάθεση (στις πέντε τελευταίες παίρνουμε μεγαλύτερο βαθμό)!

Για να μπούμε, όμως, σιγά και στο προκείμενο που δεν είναι άλλο από την αιτιολόγηση της… day off, που είχε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», η τελευταία από τις παραπάνω παραμέτρους, η διάθεση δηλαδή, ίσως είναι η λέξη-κλειδί που ταιριάζει περισσότερο στην ιστορία μας.

Λοιπόν, κακά τα ψέμματα! Ο υπογράφων έχει επισημάνει ουκ ολίγες φορές από την στήλη που διαβάζετε ότι το πρόβλημα στο box out και εν γένει στο αμυντικό ριμπάουντ, είναι η αχίλλειος πτέρνα της εφετινής Εθνικής ομάδας. Ήταν πολύ έντονο στα φιλικά προετοιμασίας που δεν έπαιξε ο MVP και παρέμεινε και στα δύο επίσημα από τα οποία απουσίασε!

Ωστόσο, ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό δεν είναι τόσο η έλλειψη μεγέθους και αλτικών προσόντων, όσο περισσότερο η έλλειψη επιθυμίας και αφοσίωσης στον συγκεκριμένο στόχο αλλά και η μειωμένη αντοχή (λέγεται και «άρνηση») ορισμένων παικτών να κοντραριστούν και να επιδιώξουν την επαφή για να «κατεβάσουν» το ριμπάουντ. Πολλώ δε μάλλον απέναντι ομάδες με σκλητράχηλους ψηλούς και ημίψηλους που αρέσκονται στο «σπρώξιμο» και τις έξυπνες τοποθετήσεις για την ανανέωση των επιθέσεων.

Γι’ αυτό στο σύγχρονο μπάσκετ, η μάχη των κατοχών παίζει τόσο νευραλγικό ρόλο. Επομένως σε ένα ματς που η ομάδα μας έχασε 19 αμυντικά ριμπάουντ και σε συνδυασμό με τα 17 της λάθη, ηττήθηκε κατά κράτος στο παιχνίδι έκανε πολύ λιγότερες επιθέσεις, ήταν πολύ λογικό να χάσει τον προσανατολισμό της, να βγει εκτός ρυθμού και να επιτρέψει στους Βόσνιους να καλύψουν μία διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 27 πόντους!

Ναι καλά ακούσατε, το +13 (34-21)του 12ου λεπτού (μέχρι το οποίο είχαμε 14/25 σουτ, μόλις 2 λάθη και 3 περισσότερα ριμπάουντ), έγινε -5 (34-39) στο 18’, αλλά έφτασε και στο -14 (52-66) στο 31ο λεπτό! Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κατάρρευσης, που με τον υπερπαίκτη των Μπακς στον αγωνιστικό χώρο θα είχε αποφευχθεί, στα 19 λεπτα που χτίστηκε η παραπάνω διαφορά των 27 πόντων, τα ριμπάουντ ήταν 8-22, λάθη ήταν 12 (από τα 17 στο σύνολο) και το ποσοστό μας 22,7% εντός πεδιάς (5/22 σουτ)!

Όταν Γιάννη απόντος, ο καλύτερος και πιο έμπειρος ψηλός μας (Μήτογλου) τελειώνει το ματς με μηδέν ριμπάουντ σε 26 λεπτά συμμετοχής και πρώτος ριμπάουντερ είναι ο Παπανικολάου με 7, είναι ξεκάθαρο ότι σαν σύνολο, δεν έχουμε βάλει την απαραίτητη «πλάτη» για να καλύψουμε το κενό του Αντετοκούνμπο.

Η εικόνα μας, βέβαια, προοδευτικά βελτιώθηκε αλλά η προσπάθεια δεν έφτασε. Το «θωρηκτό» Νούρκιτς (6 επιθετικά), ο πρώην ΑΕΚτζής, Άτιτς (τρία), αλλά και ο Πενάβα με τον Καμένιας (από δύο), έκαναν όση ζημιά χρειαζόταν για να παραμένουν σπασμένα τα νεύρα όλων μας και να δυσκολευόμαστε να το γυρίσουμε.

Όσο θετικός κι αν ήταν ο Σλούκας, που με 15 πόντους, 4 ριμπαουντ και 8 ασίστ έναντι μόλις ενός λάθους, οι συνολικά 10 χαμένες μπάλες που «πούλησαν» οι τρεις εκ των τεσσάρων διεθνών μας που πάτησαν παρκέ για μίνιμουμ 20 λεπτά, έφτασαν και περίσσεψαν για να μην ολοκληρώσουμε την ανατροπή (77-80).

Για να ανακεφαλαιώσουμε, το αρνητικό της όλης υπόθεσης ήταν η Εθνική δεν πέρασε τις εξετάσεις στο πιο σοβαρό τεστ χωρίς τον παίκτη που την αλλάζει επίπεδο και προβλημάτισε. Αυτός ο προβληματισμός, όμως, ίσως να ήρθε… κουτί στον Σπανούλη και τους συνεργάτες και μάλιστα στο πιο ιδανικό timing!

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στον δικό μας όμιλο αλλά και στον 4ο, με τον οποίο θα διασταυρωθούμε στην φάση των “16”, δεν έχουμε περιθώριο για την παραμικρή χαλάρωση. Πλέον, δεν πρέπει να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα και να απωλέσουμε την ευκαιρία να βγούμε πρώτοι!

Όχι μόνο για να μείνουμε στο πιο βατό μονοπάτι από το οποίο θα αποφύγουμε την Γαλλία στο πρώτο σταύρωμα της Ρίγα και την Σερβία και την Γερμανία στα προημιτελικά! Αλλά για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση μέσα από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα και να πάμε στην Λετονία με ανεβασμένη ψυχολογία για τα «παιχνίδια ζωής ή θανάτου»!

Γιατί αν χάσουμε από τους Ίβηρες και η Γεωργία νικήσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη, όχι απλά θα χάσουμε την πρώτη θέση, αλλά από την τριπλή ισοβαθμία που θα προκύψει, θα καταλήξουμε πιθανότατα στην 2η θέση και θα χάσουμε το καλό bracket!

Aντίθετα, αν οι νικήσουν οι Βαλκάνιοι, θα υποχωρήσουμε στην 4η (που ίσως και να μας βολεύει) και τότε θα πρέπει να δούμε αν το Ισραήλ θα μας κάνει την χάρη να κερδίσει την Σλοβενία και να πάρει την πρωτιά, για να αποφύγουμε τους Γάλλους…



