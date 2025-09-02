Eurobasket 2025 Diary Day 7: Πρώτη ήττα και αναγκαίος προβληματισμός

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος και στην περίπτωση της Εθνικής μας ομάδας και της συμμετοχής της στο 42ο Eurobasket, χρειάστηκε να φτάσουμε στην 4η αγωνιστική της 1ης φάσης για να γνωρίσουμε την πρώτη ήττα και να μπούμε σε αναγκαίο προβληματισμό.

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι η μάχη με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, θα είχε πιθανότατα διαφορετικό αποτέλεσμα αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λαρεντζάκης δεν έμεναν εκτός (λόγω ενοχλήσεων σε γόνατο και μέση αντίστοιχα), ωστόσο, η ουσία έχει δύο αναγνώσεις:

Η πρώτη είναι ότι απόντος του “Greek Freak”, που αλλάζει όλη την δυναμική της «γαλανόλευκης» πήραμε κακό βαθμό στο πρώτο σοβαρό και δίχως πίεση για το αποτέλεσμα, τεστ της διοργάνωσης και η δεύτερη έχει να κάνει με την παρθενική μας «προσγείωση» στο τουρνουά, η οποία είναι πιθανό να έχει περισσότερα οφέλη από ζημίες, προϊόντος του χρόνου.

Αρκεί να μάθουμε από τα λάθη μας ή καλύτερα να διορθώσουμε τις γνωστές εδώ και καιρό ανορθογραφίες μας, που έχουν να κάνουν με το αμυντικό ριμπάουντ και το παιχνίδι των κατοχών.

Στο μπάσκετ, άλλωστε, είναι γνωστό η συλλογή των «σκουπιδιών» είναι πρώτα απ’ όλα θέμα διάθεσης και επιθυμίας για μάχη, οπότε το επερχόμενο συναπάντημα με την λιγότερο επικίνδυνη από ποτέ, Ισπανία, θα καθορίσει την μοίρα της ομάδας του coach και νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη.

Κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε το περιορισμένης έκτασης παρατράγουδο με μερίδα Βόσνιων φιλάθλων, που επιχείρησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες και το οποίο αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την ασφάλεια του γηπέδου, η διοργάνωση εδώ στην Λεμεσό κυλάει ομάλα και μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή, που θα κρίνει την τελική βαθμολογία και τα τέσσερα εισιτήρια για την τελική φάση της Ρίγα.