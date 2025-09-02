Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε στη flash interview μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα είναι διαθέσιμοι κόντρα στην Ισπανία.

Η Βοσνία κυριάρχησε και νίκησε την Ελλάδα με 77-80, υποχρεώνοντας την Εθνική στην πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέδειξε τη μεγάλη διαφορά της Εθνικής στο πρώτο σοβαρό τεστ χωρίς εκείνον κι έπαιξε μεγάλο ρόλο τεστ σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, παράλληλα και με εκείνη του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του στη flash interview μετά το φινάλε της αναμέτρησης τόνισε πως στον «τελικό» της πρώτης θέσης του Γ' ομίλου κόντρα στην Ισπανία την Πέμπτη (04/09) θα έχει στη διάθεσή του και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.