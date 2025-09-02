Παπανικολάου: «Οι διαιτητές μπορεί να είχαν ένα κακό παιχνίδι, αλλά αφήσαμε να μας επηρεάσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε»

Ο Κώστας Παπανικολάου στάθηκε στα σφυρίγματα των διαιτητών μετά το τέλος του ματς με τη Βοσνία για το Eurobasket 2025. Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Βοσνία επικράτησε της Ελλάδας με 80-77 σε ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Κώστας Παπανικολάου στάθηκε και στα σφυρίγματα των διαιτητών.

«Δεν προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι. Οι διατητές μπορεί να είχαν ένα κακό παιχνίδι, αλλά αφήσαμε να μας επηρεάσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Μπορούσαμε ακόμη και στο τελείωμα του αγώνα αν είχαμε πιο καθαρό μυαλό να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ποτέ δεν μπαίνεις στο γήπεδο για να χάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, γιατί αυτό το παιχνίδι έχει μας δώσει και να μας δείξει πολλά και να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Δεν έχω δει την Ισπανία, δεν έχω εικόνα, είναι μια νέα ομάδα από πλευράς σύνθεσης Είναι πρωταθλητές Ευρώπης είναι η Ισπανία και θα προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα», ήταν τα λόγια του αρχηγού.