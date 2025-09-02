Το τετ-α-τετ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Γιουσούφ Νούρκιτς μετά την ήττα της Ελλάδας με φόντο τις δηλώσεις του Βόσνιου για τον Έλληνα σταρ.

Η Βοσνία κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ και νίκησε την Ελλάδα με 77-80, υποχρεώνοντας την Εθνική στην πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025.

Η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε με δέκα παίκτες, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης και δεν μπόρεσε να αντέξει μέχρι το τέλος.

Ωστόσο οι δύο αστέρες των δύο ομάδων μετά το φινάλε της αναμέτρησης είχαν ένα τετ-α-τετ με φόντο τις δηλώσεις του Βόσνιου πριν το ματς:

«Φυσικά, πρέπει να περιορίσουμε τον Γιάννη. Πρέπει να χτίσεις το τείχος για αυτόν. Δεν είναι όμως ο μόνος. Πρέπει να περιορίσουμε όλους τους άλλους. Να τον επιβραδύνουμε στον αιφνιδιασμό, που είναι το νούμερο ένα πράγμα που ξέρει να κάνει. Τώρα παίζει περισσότερο στο ‘5’. Προφανώς, θα πρέπει να αμυνθεί και αυτός. Αλλά στο τέλος της ημέρας, απλώς σταματήστε τον στο τρανζίσιον και ζήστε με τα σουτ του. Γενικά, είναι χάλια σε αυτές τις άμυνες τα τελευταία χρόνια που έπαιξε στο Ευρωμπάσκετ.

Στο NBA έχει τόσο πολύ χώρο, με σουτέρ όπως ο Μπρουκ Λόπεζ να ανοίγουν το γήπεδο, είναι σχεδόν ασταμάτητος. Εδώ είναι ένα άλλο παιχνίδι, δεν υπάρχουν αμυντικά τρία δευτερόλεπτα, τόσα πολλά συμβαίνουν στη ρακέτα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας κυρίαρχος παίκτης», είχε πει κι όπως φάνηκε από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ο Νούρκιτς θέλησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις στον «Greek Freak».