Οριστικά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Μετά το απόλυτο 3/3 απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ’ όμιλο της Λεμεσού.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν συμμετείχε καν στο ζέσταμα και έμεινε εκτός αγώνα λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο.

Εκτός μάχης τέθηκε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση.

Η 10άδα της Εθνικής με τη Βοσνία

Έτσι η Εθνική θα παραταχθεί με δέκα παίκτες απέναντι στη Βοσνία: Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Μήτογλου.

Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή του Γ’ ομίλου και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της την Πέμπτη απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30), πριν ταξιδέψει στη Ρίγα για τη φάση των νοκ άουτ του EuroBasket 2025.

Σε ό,τι αφορά την προσφορά του Αντετοκούνμπο μέχρι στιγμής, ο Giannis είναι ο ηγέτης της Εθνικής σε αξιολόγηση (31), πόντους (29), ριμπάουντ (7,5) και κλεψίματα (1,5), ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις ασίστ (3) ανά αγώνα.