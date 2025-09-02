Δείτε τα highlights της ήττας της Ελλάδας από την Βοσνία.

Η Βοσνία κυριάρχησε και νίκησε την Ελλάδα με 77-80, υποχρεώνοντας την Εθνική στην πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025.