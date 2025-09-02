EuroBasket 2025: Τα highlights από την πρώτη ήττα της Εθνικής κόντρα στην Βοσνία
Δείτε τα highlights της ήττας της Ελλάδας από την Βοσνία.
Η Βοσνία κυριάρχησε και νίκησε την Ελλάδα με 77-80, υποχρεώνοντας την Εθνική στην πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
