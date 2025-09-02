Ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάστηκε λακωνικός στη συνέντευξη Τύπου, ενώ τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος κόντρα στην Ισπανία.

Η Βοσνία κυριάρχησε και νίκησε την Ελλάδα με 77-80, υποχρεώνοντας την Εθνική στην πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέδειξε τη μεγάλη διαφορά της Εθνικής στο πρώτο σοβαρό τεστ χωρίς εκείνον κι έπαιξε μεγάλο ρόλο τεστ σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, παράλληλα και με εκείνη του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση.

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν λακωνικός στην συνέντευξη Τύπου, ενώ στη flash interview δήλωσε πως οι δύο παίκτες θα είναι διαθέσιμοι την Πέμπτη (04/09) κόντρα στην Ισπανία.

Αναλυτικά

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο χάμσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί. Τη νευρικότητα αυτή τη βγάζουμε στα νοκ άουτ παιχνίδια πολλές φορές και είναι καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει. Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο και τότε στο μπάσκετ είσαι σε λάθος θέση στην άμυνα και στην επίθεση, δεν βγαίνουν αυτά που θέλεις γιατί σκέφτεσαι μόνο να γκρινιάξεις για ένα φάουλ, για ένα χαμένο σουτ. Αυτά τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς, δεν υπάρχουν σενάρια για εμάς, αυτά είναι για εσάς. Ούτε για μένα, ούτε για την ομάδα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αν είμαστε καλά και μας αξίζει να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε. Κάθε ήττα στον πρώτο γύρο, μπορεί να μας βοηθήσει στη συνέχεια. Περιμένουμε και τους δύο και τον Γιάννη και τον Γιαννούλη, να παίξουν την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα και όχι στον πρώτο γύρο».

Στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Συγχαρητήρια στη Βοσνία. Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Έπαιξαν καλύτερα, πιο δυνατά, μας έβγαλαν από το παιχνίδι μας και κέρδισαν. Από την εμπειρία μου, κάθε φορά που η Ελλάδα κέρδιζε όλα τα παιχνίδια στην πρώτη φάση, δεν πετύχαινε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ίσως είναι ένα καλό μάθημα για μας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στο ματς με την Ισπανία».