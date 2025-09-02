Η Ελλάδα ξέρει καλά πως όλα εξαρτώνται από αυτή και την τελευταία αγωνιστική της αρκεί νίκη επί της Ισπανίας για την πρωτιά.

Η Βοσνία επικράτησε της Ελλάδας με 80-77 σε ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ακόμα και με αυτή την ήττα η ομάδα του Σπανούλη κρατά την τύχη στα χέρια της για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.

Για να είναι η Εθνική μας στην πρώτη θέση του ομίλου, θα πρέπει απλά να νικήσει τους Ισπανούς ακόμα και με έναν πόντο διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο θα πάει στο 4-1 και δεν θα μπορεί με τίποτα να απειληθεί από κανέναν.

Ακόμα και αν οι Ιταλοί κάνουν 2/2 στα επόμενα δύο ματς με Ισπανία και Κύπρο και πάνε στο 4-1, υστερούν στην ισοβαθμία με την Ελλάδα, αφού η ομάδα του Σπανούλη νίκησε το σύνολο του Ποτζέκο στην πρεμιέρα.