Eurobasket 2025, Ελλάδα: Στο... χέρι της Εθνικής η πρωτιά
Η Βοσνία επικράτησε της Ελλάδας με 80-77 σε ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ακόμα και με αυτή την ήττα η ομάδα του Σπανούλη κρατά την τύχη στα χέρια της για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.
Για να είναι η Εθνική μας στην πρώτη θέση του ομίλου, θα πρέπει απλά να νικήσει τους Ισπανούς ακόμα και με έναν πόντο διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο θα πάει στο 4-1 και δεν θα μπορεί με τίποτα να απειληθεί από κανέναν.
Ακόμα και αν οι Ιταλοί κάνουν 2/2 στα επόμενα δύο ματς με Ισπανία και Κύπρο και πάνε στο 4-1, υστερούν στην ισοβαθμία με την Ελλάδα, αφού η ομάδα του Σπανούλη νίκησε το σύνολο του Ποτζέκο στην πρεμιέρα.
