Η Γαλλία ηττήθηκε από το Ισραήλ και έτσι τα σενάρια για τον 4ο όμιλο, από όπου προκύπτει ο αντίπαλος της Εθνικής στους «16» του EuroBasket 2025 έχουν μπλεχτεί.

Η Εθνική έχει κάνει προς το παρόν το καθήκον της στο φετινό EuroBasket 2025, με το 3/3 στο ξεκίνημά της στον όμιλο. Κάτι που προφανώς κάνει την Ελλάδα να κρυφοκοιτάζει προς τα νοκ άουτ.

Με πρώτο αυτό της φάσης των «16». Στο ενδεχόμενο της κατάληψης της 1ης θέσης, που πλέον είναι και το πιο πιθανό σενάριο και μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και χωρίς να χρειάζεται νίκη επί της Ισπανίας (αυτό θα συμβεί αν η Ιταλία επικρατήσει των Ισπανών και η Ελλάδα της Βοσνίας), η Ελλάδα περιμένει τον 4ο του Δ' ομίλου.

Στο Κατοβίτσε, ωστόσο, ήρθε το απρόσμενο αποτέλεσμα που ενδεχομένως και να μπλέκει την κατάσταση. Το Ισραήλ κέρδισε τους Γάλλους και τους έπιασε στις δύο νίκες. Κάτι που δεν έθεσε σε αμφιβολία μόνο την πρωτιά της Γαλλίας, αλλά και τα υπόλοιπα πλασαρίσματα.

Φέρνοντας στο προσκήνιο σενάριο που βγάζει τη Γαλλία ακόμα και 4η υπό προϋποθέσεις. Πώς θα γίνει αυτό; Θα χρειαστεί οι Πολωνοί να επικρατήσουν των Γάλλων στην 4η αγωνιστική. Αν οι Σλοβένοι στο φινάλε των ομίλων, επικρατήσουν των Ισραηλινών με +5 (την τελευταία αγωνιστική), τότε με την τριπλή ισοβαθμία στο 3-2, οι Γάλλοι μένουν 4οι και πηγαίνουν στην... αγκαλιά της 1ης του ομίλου της Λεμεσού, δηλαδή της Ελλάδας.

Αυτά θα συμβούν βέβαια με τα φυσιολογικά αποτελέσματα. Οπότε αποτελεί παιχνίδι «κλειδί» για τη συνέχεια του ομίλου το Γαλλία - Πολωνία που θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου (21:30) στο Κατοβίτσε. Φυσικά, με νίκη οι Γάλλοι (σ.σ. απέναντι στους Πολωνούς) ξεμπλέκουν από τα σενάρια της 4ης θέσης και τότε η Εθνική (πάντα ως 1η στον δικό της όμιλο), πηγαίνει να συναντήσει στη φάση των «16» τον ηττημένο του Ισραήλ - Σλοβενία (4/9 - 18:00).

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Πολωνία 3-0 Γαλλία 2-1 Ισραήλ 2-1 Σλοβενία 1-2 Βέλγιο 1-2 Ισλανδία 0-3

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)