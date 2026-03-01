Γαλλία - Ουγγαρία 98-76: Έλαμψε ο Νούα του Άρη
Με τον Νούα να κάνει σπουδαία δουλειά, η Γαλλία πήρε τη νίκη απέναντι στην Ουγγαρία με 98-79 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Από την αρχη μέχρι το τέλος η Γαλλία είχε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε ποτέ, με την Ουγγαρία να έχει ρόλο… κομπάρσου στην αναμέτρηση και να γνωρίζει δίκαιη ήττα.
Η Γαλλία ανέβηκε πλέον στις 3 νίκες (3-1), με την Ουγγαρία να υποχωρεί στο 2-2.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Αμινέ Νούα με 21 πόντους και 5 τρίποντα, ενώ 18 πρόσθεσε ο Οκόμπο και 17 ο Φρανσίσικο.
Ο Ζόλταν Περλ με 18 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Ουγγαρίας.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 55-35, 74-59, 98-79
Η βαθμολογία του Group G
- Φινλανδία 3-1
- Γαλλία 3-1
- Ουγγαρία 2-2
- Βέλγιο 0-4
