Ο Ντομινίκ Μαλονγκά πραγματοποίησε εντυπωσιακό κάρφωμα στον αγώνα μπάσκετ γυναικών μεταξύ της Γαλλίας με τις Φιλιππίνες.

Φοβερά πράγματα από την Ντομινίκ Μαλονγκά η οποία κάρφωσε σε αγώνα μπάσκετ γυναικών!

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Γαλλίας με τις Φιλιππίνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών του 2026, η 20χρονη φόργουορντ, χάρισε ένα τρομερό highlight στον αγώνα.

Έπειτα από κλέψιμο της ίδιας, πήρε την μπάλα και... ξεχύθηκε στον αιφνιδιασμό και πατώντας με δύναμη.... απογειώθηκε στη ρακέτα των αντιπάλων της. Επίσης το συγκεκριμένο κάρφωμα αποτελεί το πρώτο στην ιστορία της Γαλλίας.

Οι γηπεδούχες επικράτησαν εύκολα με 115-66 και τη Μαλόνγκα να αναδεικνύεται η πολυτιμότερη της αναμέτρησης τελειώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους (8/11 δίποντα, 5/5 βολές), 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.