Με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να ευστοχεί στα 2'' πριν από το τέλος και τον Αμίν Νούα να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, η Γαλλία επικράτησε της Ουγγαρίας εκτός έδρας για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 71-74.

Την 2η νίκη τους σε τρία παιχνίδια του 7ου ομίλου σημείωσαν οι «τρικολόρ» οι οποίοι δεν έθελξαν με την παρουσία τους ωστόσο πήραν αυτό που ήθελαν στην «Schaeffler Arena Savaria» του Σζομπατέλι καθώς επικράτησαν της Ουγγαρίας με 74-71 την οποία και υποχρέωσαν στην 1η της ήττα στα Προκριματικά.

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, λίγες μόλις ώρες μετά την ανάδειξή του σε MVP της αγωνιστικής στην Euroleague για την εμφάνισή του κοντρα στον Ολυμπιακό, μπορεί να ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό έχοντας 3/7 σουτ και 7 λάθη έως και... δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, αλλά δεν δίστασε να πάρει το σουτ της νίκης στο οποίο και ευστόχησε για το 71-74 της Γαλλίας!

Συνολικά τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 10 πόντους με 2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ασίστ και 7 λάθη σε 23:25 λεπτά συμμετοχής. Καλύτερος για την Γαλλία ήταν ο Αμίν Νούα του Άρη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του έχοντας 15 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 25 λεπτά.

Διψήφιοι για τους Γάλλους ήταν επίσης οι Αμάθ Εμ' Μπαγιέ (13π.) και Σανέ (12π.) ενώ η Ουγγαρία έκανε την ύστατη προσπάθεια στο τέλος και μάλιστα ισοφάρισε σε 71-71 μ' ένα πολύ δύσκολο τρίποντο του Σζομπόρ Μαρόνκα (17π., 5/8τρ.) αλλά στο τέλος «μίλησε» ο Φρανσίσκο.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 31-38, 47-55, 71-74.