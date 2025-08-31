EuroBasket 2025, Πολωνία - Ισλανδία 84-75: Αγχωτικό 3/3 και πρόκριση στους «16»

Παρότι δεν ήταν αρκετά χαλαρή, όπως φαινόταν για τρία δεκάλεπτα, η Πολωνία πήρε τη νίκη με τους Ισλανδούς με 84-75 και προκρίθηκε στη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

Η Πολωνία επιβεβαίωσε με πολύ άγχος τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην Ισλανδία και έκανε το 3/3 στον όμιλο, μετά τη νίκη της με 84-75. Μία νίκη που την έφερε στην 1η θέση, αφού λίγο νωρίτερα η Γαλλία είχε ηττηθεί από το Ισραήλ.

Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με +16 στην 3η περίοδο, αλλά έμειναν πίσω στο σκορ στο τελευταίο τρίλεπτο. Από το 70-73 και έπειτα, έτρεξαν επιμέρους 14-2 και «καθάρισαν» τη νίκη.

Πολωνία - Ισλανδία: Ο αγώνας

Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά και το νικητήριο τιπ του Τζόρνταν Λόιντ απέναντι στο Ισραήλ τη χθεσινή βραδιά, η Πολωνία μπήκε στο παρκέ για να κάνει τη νίκη που -προς το παρόν- τη φέρνει μόνη πρώτη στο Group D'.

Οι Ισλανδοί πάλεψαν να μείνουν κοντά στο σκορ για δέκα λεπτά, αλλά δεν έδειχναν ικανοί να κοιτάξουν στα μάτια τους αντιπάλους τους στον όμιλο. Τι και αν η Πολωνία σούταρε 3/11, η διαφορά στο ημίχρονο έφτασε στους 9 (41-32).

Με τους Λόιντ και Πονίτκα μπροστάρηδες, η επίθεση των Πολωνών πήρε μπρος. Την ώρα που οι Ισλανδοί, πέραν του Χλίνασον στη ρακέτα δεν έβρισκαν συμπαραστάτες.

Ωστόσο οι Πολωνοί άφησαν στην άκρη την άμυνά τους και έτσι είδαν το δικό τους +10 (61-51, 30') να εξανεμίζεται. Οι Ισλανδοί τροφοδότησαν τον Χλίνασον και αυτός τελείωσε τις φάσεις για να μειώσουν σε 68-66 (35'). Ο σέντερ τους κάρφωσε για το 70-71 (37') και οι Πολωνοί αγχώθηκαν για ένα ακόμα βράδυ.

Ένα τρίποντο του Λατζίνσκι έφερε τις δύο ομάδες στα ίσια (73-73, 37') και κάπου εκεί, ένα αντιαθλητικό του Φρίντρικσον σε προσπάθεια για ριμπάουντ έβαλε... ταφόπλακα στα όνειρα των Ισλανδών. Ο Λόιντ αποδείχθηκε ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών και η νίκη πήγε στα χέρια των Πολωνών.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-32, 61-51, 84-75

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε την ψυχραιμία και κυρίως το μεγάλο σουτ που ισοφάρισε στους 73, για να μην την ξεφύγει η κατάσταση και «πνιγεί» από το άγχος της. Μεγάλη ασφάλεια της προσέφερε ο Λόιντ που πήρε τις αποφάσεις στο φινάλε.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Όχι μόνο για τους 26 πόντους με 5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 13/14 βολές, αλλά κυρίως για τις ευθύνες που πήρε στο τέλος και την ηρεμία του, ο Τζόρνταν Λόιντ είναι ο MVP.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ματέους Πονίτκα με 18 πόντους και Ντομικίκ Ολέζνιτσακ με 12.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Έλβαρ Φρίντρικσον είχε 13 πόντους με 3/7 εντός παιδιάς, αλλά και 4 λάθη για 3 ασίστ, μαζί με το κρίσιμο αντιαθλητικό που έδωσε ανάσες στην Πολωνία στο φινάλε.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός με double double 21 πόντων, 10 ριμπάουντ ο Τρίγκβι Χλίνασον.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το ότι πάλεψαν οι Ισλανδοί και επέστρεψαν από το -16 για να μας χαρίσουν ένα πολύ ανταγωνιστικό ματς στο τέλος.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα instant replay.
PolandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Andrzej Pluta17:4862/540%1/1100%1/425%1/250%01133200-124
2Aleksander Balcerowski *17:3483/743%3/475%0/30%2/2100%22405120139
3Michal Sokolowski *31:4630/70%0/40%0/30%3/743%0332411011-3
8Jordan Loyd *30:50266/1250%5/771%1/520%13/1493%022126011317
9Mateusz Ponitka *30:58187/1164%5/863%2/367%2/450%178831011028
10Szymon Zapala01:3700/00%0/00%0/00%0/00%0000100030
11Aleksander Dziewa00:00
12Tomasz Gielo09:0200/20%0/10%0/10%0/00%21301000-11
15Kamil Laczynski *22:1273/560%2/2100%1/333%0/00%033412002110
17Dominik Olejniczak20:45125/683%5/683%0/00%2/2100%52713211-719
23Michal Michalak04:5800/20%0/10%0/10%0/00%01100000-2-1
28Przemyslaw Zolnierewicz12:3041/333%1/333%0/00%2/367%15612000-48
Team/Coaches123
TOTAL2008427/6045%22/3759%5/2322%25/3474%1229412025155396

IcelandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Aegir Steinarsson *28:2473/650%2/540%1/1100%0/00%02254010-1012
5Hilmar Henningsson04:5121/250%1/1100%0/10%0/10%0000200030
6Jon Axel Gudmundsson *23:5651/714%0/30%1/425%2/2100%21315110-83
10Elvar Fridriksson *25:21133/743%2/367%1/425%6/6100%03332420-713
11Almar Orri Atlason00:00
12Kari Jonsson17:1652/540%1/250%1/333%0/00%0000211042
14Kristinn Palsson14:3762/540%0/00%2/540%0/00%02211000-36
15Martin Hermannsson *32:44103/1127%3/838%0/30%4/667%04464411-88
29Orri Gunnarsson07:0042/540%2/367%0/20%0/00%20210000-42
32Tryggvi Hlinason *37:15219/1182%9/1182%0/00%3/560%281034213-732
34Styrmir Thrastarson05:4921/250%1/1100%0/10%0/00%02201000-13
66Sigtryggur Bjornsson02:4700/20%0/00%0/20%0/00%00003000-4-2
Team/Coaches123
TOTAL2007527/6343%21/3757%6/2623%15/2075%724311928137583
@Photo credits: FIBA
     

