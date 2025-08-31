Παρότι δεν ήταν αρκετά χαλαρή, όπως φαινόταν για τρία δεκάλεπτα, η Πολωνία πήρε τη νίκη με τους Ισλανδούς με 84-75 και προκρίθηκε στη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

Η Πολωνία επιβεβαίωσε με πολύ άγχος τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην Ισλανδία και έκανε το 3/3 στον όμιλο, μετά τη νίκη της με 84-75. Μία νίκη που την έφερε στην 1η θέση, αφού λίγο νωρίτερα η Γαλλία είχε ηττηθεί από το Ισραήλ.

Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με +16 στην 3η περίοδο, αλλά έμειναν πίσω στο σκορ στο τελευταίο τρίλεπτο. Από το 70-73 και έπειτα, έτρεξαν επιμέρους 14-2 και «καθάρισαν» τη νίκη.

Πολωνία - Ισλανδία: Ο αγώνας

Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά και το νικητήριο τιπ του Τζόρνταν Λόιντ απέναντι στο Ισραήλ τη χθεσινή βραδιά, η Πολωνία μπήκε στο παρκέ για να κάνει τη νίκη που -προς το παρόν- τη φέρνει μόνη πρώτη στο Group D'.

Οι Ισλανδοί πάλεψαν να μείνουν κοντά στο σκορ για δέκα λεπτά, αλλά δεν έδειχναν ικανοί να κοιτάξουν στα μάτια τους αντιπάλους τους στον όμιλο. Τι και αν η Πολωνία σούταρε 3/11, η διαφορά στο ημίχρονο έφτασε στους 9 (41-32).

Με τους Λόιντ και Πονίτκα μπροστάρηδες, η επίθεση των Πολωνών πήρε μπρος. Την ώρα που οι Ισλανδοί, πέραν του Χλίνασον στη ρακέτα δεν έβρισκαν συμπαραστάτες.

Ωστόσο οι Πολωνοί άφησαν στην άκρη την άμυνά τους και έτσι είδαν το δικό τους +10 (61-51, 30') να εξανεμίζεται. Οι Ισλανδοί τροφοδότησαν τον Χλίνασον και αυτός τελείωσε τις φάσεις για να μειώσουν σε 68-66 (35'). Ο σέντερ τους κάρφωσε για το 70-71 (37') και οι Πολωνοί αγχώθηκαν για ένα ακόμα βράδυ.

Ένα τρίποντο του Λατζίνσκι έφερε τις δύο ομάδες στα ίσια (73-73, 37') και κάπου εκεί, ένα αντιαθλητικό του Φρίντρικσον σε προσπάθεια για ριμπάουντ έβαλε... ταφόπλακα στα όνειρα των Ισλανδών. Ο Λόιντ αποδείχθηκε ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών και η νίκη πήγε στα χέρια των Πολωνών.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-32, 61-51, 84-75

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε την ψυχραιμία και κυρίως το μεγάλο σουτ που ισοφάρισε στους 73, για να μην την ξεφύγει η κατάσταση και «πνιγεί» από το άγχος της. Μεγάλη ασφάλεια της προσέφερε ο Λόιντ που πήρε τις αποφάσεις στο φινάλε.

Είχε την ψυχραιμία και κυρίως το μεγάλο σουτ που ισοφάρισε στους 73, για να μην την ξεφύγει η κατάσταση και «πνιγεί» από το άγχος της. Μεγάλη ασφάλεια της προσέφερε ο Λόιντ που πήρε τις αποφάσεις στο φινάλε. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Όχι μόνο για τους 26 πόντους με 5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 13/14 βολές, αλλά κυρίως για τις ευθύνες που πήρε στο τέλος και την ηρεμία του, ο Τζόρνταν Λόιντ είναι ο MVP.

Όχι μόνο για τους 26 πόντους με 5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 13/14 βολές, αλλά κυρίως για τις ευθύνες που πήρε στο τέλος και την ηρεμία του, ο Τζόρνταν Λόιντ είναι ο MVP. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ματέους Πονίτκα με 18 πόντους και Ντομικίκ Ολέζνιτσακ με 12.

Ματέους Πονίτκα με 18 πόντους και Ντομικίκ Ολέζνιτσακ με 12. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Έλβαρ Φρίντρικσον είχε 13 πόντους με 3/7 εντός παιδιάς, αλλά και 4 λάθη για 3 ασίστ, μαζί με το κρίσιμο αντιαθλητικό που έδωσε ανάσες στην Πολωνία στο φινάλε.

Έλβαρ Φρίντρικσον είχε 13 πόντους με 3/7 εντός παιδιάς, αλλά και 4 λάθη για 3 ασίστ, μαζί με το κρίσιμο αντιαθλητικό που έδωσε ανάσες στην Πολωνία στο φινάλε. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός με double double 21 πόντων, 10 ριμπάουντ ο Τρίγκβι Χλίνασον.

Εκπληκτικός με double double 21 πόντων, 10 ριμπάουντ ο Τρίγκβι Χλίνασον. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το ότι πάλεψαν οι Ισλανδοί και επέστρεψαν από το -16 για να μας χαρίσουν ένα πολύ ανταγωνιστικό ματς στο τέλος.

Το ότι πάλεψαν οι Ισλανδοί και επέστρεψαν από το -16 για να μας χαρίσουν ένα πολύ ανταγωνιστικό ματς στο τέλος. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα instant replay.

Poland FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Andrzej Pluta 17:48 6 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 3 3 2 0 0 -12 4 2 Aleksander Balcerowski * 17:34 8 3/7 43% 3/4 75% 0/3 0% 2/2 100% 2 2 4 0 5 1 2 0 13 9 3 Michal Sokolowski * 31:46 3 0/7 0% 0/4 0% 0/3 0% 3/7 43% 0 3 3 2 4 1 1 0 11 -3 8 Jordan Loyd * 30:50 26 6/12 50% 5/7 71% 1/5 20% 13/14 93% 0 2 2 1 2 6 0 1 13 17 9 Mateusz Ponitka * 30:58 18 7/11 64% 5/8 63% 2/3 67% 2/4 50% 1 7 8 8 3 1 0 1 10 28 10 Szymon Zapala 01:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 11 Aleksander Dziewa 00:00 12 Tomasz Gielo 09:02 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 0 1 0 0 0 -1 1 15 Kamil Laczynski * 22:12 7 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 4 1 2 0 0 21 10 17 Dominik Olejniczak 20:45 12 5/6 83% 5/6 83% 0/0 0% 2/2 100% 5 2 7 1 3 2 1 1 -7 19 23 Michal Michalak 04:58 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -1 28 Przemyslaw Zolnierewicz 12:30 4 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2/3 67% 1 5 6 1 2 0 0 0 -4 8 Team/Coaches 1 2 3 TOTAL 200 84 27/60 45% 22/37 59% 5/23 22% 25/34 74% 12 29 41 20 25 15 5 3 96