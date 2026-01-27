Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε και εκείνη την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση.