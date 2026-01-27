ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Παράλληλα, ευχήθηκε περαστικά στους τραυματίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.
Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση.
