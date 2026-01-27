Πραγματικό σοκ έχει προκαλέσει το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, και συγκεκριμένα στην περιοχή Τίμις, όπου επτά Έλληνες εκδρομείς έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, ύστερα από σύγκρουση ενός mini bus με βυτιοφόρο και στη συνέχεια με φορτηγό.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τρεις από τους νεκρούς κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ένας από την Κατερίνη, δύο από τη Θεσσαλονίκη, ενώ για τον έβδομο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η καταγωγή του.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Την ίδια ώρα, το τραγικό νέο έχει προκαλέσει σοκ και συγκλονισμό και στους υπόλοιπους εκδρομείς που ταξιδεύουν οδικώς προς τη Γαλλία για τον αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ.

Πολλά λεωφορεία και βανάκια που μεταφέρουν φίλους του Δικεφάλου έχουν σταματήσει την πορεία τους, με τους επιβάτες εμφανώς συγκλονισμένους, προσπαθώντας να ενημερωθούν για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η συγκεκριμένη διαδρομή —μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας— αποτελεί εδώ και χρόνια συνήθη επιλογή για τις οδικές ευρωπαϊκές μετακινήσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς πρόκειται για χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή πολύωρων αναμονών στα σύνορα κρατών εκτός ΕΕ, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.

Η τραγωδία έχει ρίξει βαριά σκιά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με την ανθρώπινη διάσταση να υπερισχύει κάθε αγωνιστικής σκέψης. Οι έρευνες των αρχών για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για περισσότερες λεπτομέρειες.