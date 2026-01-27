Στην πρώτη επίσημη ενημέρωση για το πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ προέβη η Αστυνομία της Ρουμανίας, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη επτά νεκρών.

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Τη στιγμή που τα ΜΜΕ από τη Ρουμανία κάνουν λόγο για επτά νεκρούς, προέκυψε και η πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία της χώρας.

«Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα (TIR), η οποία κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Αρχές, σύμφωνα με τη ρουμάνικη ιστοσελίδα Digi24.

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών, Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη επτά νεκρών. «Στο ατύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αλκοόλ, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό, με επτά θανάτους.

Υπήρξαν αιτήματα και η πρόθεση ήταν να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν».