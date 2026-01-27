Η οικογένεια του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια του συλλόγου δέχθηκε ένα ακόμα τεράστιο πλήγμα. Μετά το 1999 στα Τέμπη θρηθεί ξανά για επτά «αετόπουλα» σε τροχαίο δυστύχημα.

Το ξημέρωμα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου δεν ήταν ποτέ ένα απλό ξημέρωμα για τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα που χαράχτηκε στις ασπρόμαυρες καρδιές, μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. Η μεγαλύτερη οπαδική τραγωδία στη χώρα μετά απ' αυτή της θύρας 7. Μετά την 4η Οκτωβρίου 1999, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί όλων των ομάδων, όλη η χώρα θα σκέφτεται την 27η Ιανουαρίου 2026, ως τη μέρα μίας ακόμα τραγωδίας. Ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια, που θα έπρεπε κάθε μέρα να γιορτάζει πενθεί για επτά «αετόπουλα». Τι τραγωδία Θεέ μου.

Σε λίγες μέρες πλησιάζει η μαύρη επέτειος στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ήταν 8 Φεβρουαρίου 1981, όταν 21 φίλαθλοι έφυγαν από τη ζωή. Μία ανείπωτη τραγωδία. Μαύρη μέρα για τη χώρα. Και δυστυχώς ακολούθησαν κι άλλες. Για τον ΠΑΟΚ 26 και πλέον χρόνια αργότερα η πληγή μάτωσε ξανά. Εκτός συνόρων αυτή τη φορά. Στη Ρουμανία, στον δρόμο για τη Γαλλία, εκδρομείς οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως έμαθαν από παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Επτά «αετόπουλα» αναχώρησαν από τη Μακεδονία για τη Λυών, αλλά στη Ρουμανία έμελλε να χάσουν τη ζωή τους.

«Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνεχίζει παραπέρα». Μία φράση που σκορπάει πόνο και γεμίζει με δάκρυα τις αναμνήσεις κάθε οπαδού του Δικεφάλου. Μία φράση που ούτε στο χειρότερο εφιάλτη τους πίστευαν ότι θα χρειαστεί να την ξεστομίσουν και πάλι.

Είκοσι έξι χρόνια πέρασαν από τότε που έξι «αετόπουλα» άνοιξαν φτερά για τον ουρανό. Η μέρα που έξι ψυχές ταξίδεψαν στη γειτονιά των αγγέλων. Έξι παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή πάνω στην άσφαλτο, πληρώνοντας με τη ζωή τους κάτι τόσο αγνό και ανιδιοτελές: την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ. Είκοσι έξι χρόνια πέρασαν και μοιάζει σαν να ήταν χθες.

4/10/1999. Η ημερομηνία που γονατίζει. Και ήρθε δυστυχώς να προστεθεί κι άλλη. Πίκρα, οδύνη. Τα λόγια στερεύουν, τα δάκρυα τρέχουν σαν ποτάμι. Οι σκέψεις συνθλίβονται από τις εικόνες. Οι μνήμες βαραίνουν την ψυχή. Αδικοχαμένα παιδιά, χωρίς καμία ευθύνη, έπεσαν στην παγανιά του Χάρου και έγιναν σύμβολα αιώνια. Πλήρωσαν με τη ζωή τους την πίστη τους στον Δικέφαλο.

Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, 20 ετών.

Δημήτριος Ανδρεαδάκης, 25 ετών.

Χριστίνα Τζιόβα, 18 ετών.

Αναστάσιος Θέμελης, 22 ετών.

Γεώργιος Γκανάτσιος, 17 ετών.

Κυριάκος Λαζαρίδης, 17 ετών.

Αθάνατοι…

Δεν είναι απλώς έξι ονόματα. Είναι έξι «αετόπουλα» που θυσιάστηκαν για τέσσερα γράμματα. Για τον ΠΑΟΚ. Έφτασε το 2026 για να ζήσει ξανά αυτός ο σύλλογος μία τραγωδία. Με επτά οπαδούς αυτή τη στιγμή και με την ελπίδα ο αριθμός να μην μεγαλώσει.

«Δικέφαλέ μου κάποτε για σένα έξι παιδιά φύγαν απ’ τη ζωή…», λέει το σύνθημα. Ένα σύνθημα που δεν τραγουδιέται. Ψιθυρίζεται με κόμπο στον λαιμό. Ένα τραγούδι που ενώνει γενιές, αφιερωμένο στα έξι αδέρφια που ποτέ δεν έφυγαν πραγματικά.

Στις 04:15 τα ξημερώματα εκείνης της Δευτέρας, το λεωφορείο που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ πίσω στη Θεσσαλονίκη συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό στα Τέμπη. Για έξι από αυτούς, η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1 στο ΟΑΚΑ) ήταν το τελευταίο παιχνίδι που είδαν από την εξέδρα. Από τότε, παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ από ψηλά.

Η κοιλάδα των Τεμπών βάφτηκε με αίμα. Έξι ζωές κόπηκαν βίαια και το μνημείο στην Εθνική Οδό στέκει ακόμη εκεί. Στο σημείο που σταμάτησε ο δρόμος για αυτές τις ψυχές. Για να θυμίζει. Να πονά. Να μην ξεχνά.

Δύο χιλιόμετρα πριν τα διόδια. Μιάμιση ώρα πριν το σπίτι. Το λεωφορείο της «Relax Travel», με 77 ΠΑΟΚτσήδες, κυρίως από τον Σ.Φ. ΠΑΟΚ Κορδελιού, είχε ραντεβού με το αδιανόητο.

Στο ύψος του Βελεστίνου, η αλλαγή οδηγού. Λίγα λεπτά μετά, η μοιραία προσπέραση. Η πλαγιομετωπική σύγκρουση. Το ρολόι έδειχνε 04:15.

Το λεωφορείο ανετράπη, σύρθηκε εκτός δρόμου, κι έξι ψυχές πέταξαν ψηλά.

Ο ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος.

Τα ονόματά τους γράφτηκαν στην αιωνιότητα. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Γιατί για τον ΠΑΟΚ, οι νεκροί του δεν πεθαίνουν. Ζουν στα τσιμέντα της Τούμπας, στα τραγούδια, στις κερκίδες, στις σιωπές.

«Η αγάπη τους για τον Π.Α.Ο.Κ. τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα…»

Και συνεχίζει. Παρασύροντας όλους μας. Είκοσι έξι χρόνια μετά και η πληγή ξανάνοιξε.

Ο «ΠΑΟΚΤΣΗΣ» φρόντισε τότε να μάθει ο κόσμος τα πρόσωπά τους. Να τα δει. Να τα θυμάται. «Τα παλικάρια δεν τα κλαίμε. Τα τραγουδάμε».

Ο κόσμος κατέκλυσε τον Σύνδεσμο στο Κορδελιό. Παίκτες, φίλαθλοι, οικογένειες. Πόνος βουβός. Κηδείες που ράγισαν καρδιές.

Η Ελλάδα ολόκληρη έστειλε συλλυπητήρια. Πανό σηκώθηκαν. «Καλό ταξίδι Μαυραετοί».

Η κοιλάδα άλλαξε. Οι δρόμοι έγιναν ασφαλέστεροι. Όμως το μνημείο έμεινε. Για να κορνάρουν όσοι «νιώθουν». Για να θυμούνται.

Υποχρέωση όλων στον ΠΑΟΚ ήταν να μην ξεχάσουν ποτέ τα έξι αετόπουλα. Όπως και τις 57 ψυχές που χάθηκαν λίγα μέτρα πιο πέρα, χρόνια μετά, στην ίδια πληγωμένη κοιλάδα. Γιατί τα Τέμπη δεν είναι απλώς τόπος. Είναι μνήμη. Είναι πόνος.

Αθάνατοι και οι έξι, αθάνατοι και οι επτά συνοπαδοί τους που θα τραγουδούν μαζί τους για τον ΠΑΟΚ...