Σοκ: Επτά νεκροί Έλληνες σε τροχαίο στη Ρουμανία που ταξίδευαν στη Γαλλία!

Σε τραγωδία μετατράπηκε η εκδρομή επτά Ελλήνων που ξεκινήσαν από την Ελλάδα με mini bus με κατεύθυνση τη Γαλλία καθώς σκοτώθηκαν στη Ρουμανία σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Σοκ προκάλεσε η είδηση ότι υπήρξε σοβαρό τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με θύματα επτά Έλληνες εκδρομής που πήγαιναν με mini bus από την Ελλάδα στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, η σύγκρουση ήταν σφοδρή καθώς το mini bus τράκαρε αρχικά με ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους ενώ τρεις είναι βαριά τραυματισμένοι.

Οι εκδρομείς είχαν ξεκινήσει από την Ελλάδα με τελικό προορισμό τη Γαλλία.