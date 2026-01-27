Σοκ: Επτά νεκροί Έλληνες σε τροχαίο στη Ρουμανία που ταξίδευαν στη Γαλλία!
Σοκ προκάλεσε η είδηση ότι υπήρξε σοβαρό τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με θύματα επτά Έλληνες εκδρομής που πήγαιναν με mini bus από την Ελλάδα στη Γαλλία.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, η σύγκρουση ήταν σφοδρή καθώς το mini bus τράκαρε αρχικά με ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους ενώ τρεις είναι βαριά τραυματισμένοι.
Οι εκδρομείς είχαν ξεκινήσει από την Ελλάδα με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.