Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα κόντρα στην Εφές.

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν και αυτό συνδυάστηκε με μία μεγάλη νίκη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 89-66 της Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.

Μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στη Sunel Arena, εκεί όπου θα δώσει η ομάδα τα παιχνίδια της, μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, με την παρακάμερα του αγώνα, όπου υπάρχουν πλάνα από το ματς, την αποθέωση στον Μπαρτζώκα, αλλά και τους πανηγυρισμούς στην εξέδρα.