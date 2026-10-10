Ολυμπιακός - Εφές 89-66: Η παρακάμερα του αγώνα
Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν και αυτό συνδυάστηκε με μία μεγάλη νίκη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 89-66 της Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.
Μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στη Sunel Arena, εκεί όπου θα δώσει η ομάδα τα παιχνίδια της, μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, με την παρακάμερα του αγώνα, όπου υπάρχουν πλάνα από το ματς, την αποθέωση στον Μπαρτζώκα, αλλά και τους πανηγυρισμούς στην εξέδρα.
Δείτε το βίντεο
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