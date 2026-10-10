Θύρα 7: «Καταδικάζουμε φθορές και συνθήματα, διαφωνούμε με την ΚΑΕ στο σημείο που υποκαθιστά τις Αρχές»
Τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10), λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα Ολυμπιακός - Εφές, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις φθορές που γίνανε στη Sunel Arena.
Η Θύρα 7, με ανακοίνωσή της, καταδικάζει τις φθορές και τα συνθήματα που βρίζουν νεκρούς, ωστόσο οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξέφρασαν τη διαφωνία τους, σχετικά με την είσοδο στο γήπεδο και πως κανείς δεν μπορεί να τους το κόψει.
Η ανακοίνωση της Θύρας 7
«ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις όποιες φθορές στην SUNEL ARENA!
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα, το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς.
Οι νεκροί ΔΕΝ έχουν χρώμα.
Η ΘΥΡΑ 7 έχει ΤΙΜΗΣΕΙ και θα συνεχίσει να ΤΙΜΑ πάντα με ΠΡΑΞΕΙΣ τους νεκρούς οπαδούς κάθε ομάδας!
Σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο κάθε αντιπάλου, γιατί τον έχουμε ΒΙΩΣΕΙ και αυτό είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!
Όμως ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ κάθετα, με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο σημείο που υποκαθιστά τις αρχές.
Αυτές οι πράξεις είναι συνήθειες άλλων διοικήσεων,άλλων ομάδων!
Όπως έκανε προγενέστερη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ.
Λόγω γηπέδου ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ...
Υ.Γ ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο σε ΚΑΝΕΝΑΝ».
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