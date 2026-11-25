Ομπράντοβιτς: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του στο νικητήριο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις!
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πανηγύρισε έξαλλα το νικητήριο τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Θύμισε Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τα παλιά!
Ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού πανηγύρισε έξαλλα το νικητήριο τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δείχνει το βίντεο με την αντίδρασή του.
Δείτε τους πανηγυρισμούς του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:
We really DON’T KNOW how to CAPTION this MOMENT 💚 MAYBE WE SHOULD HANG IT IN THE LOUVRE?! 👀☘️ https://t.co/knLV6RWgCj— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
@Photo credits: x_paobcgr
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