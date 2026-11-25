Παναθηναϊκός: Τα παιδιά του Γκραντ και του Ναν εκστασιάστηκαν με το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις!
Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια με 83-86 χάρη στο τρομερό τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη λήξη του αγώνα.
Αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά και δη στην Αθήνα, οι οικογένειες του Τζέριαν Γκραντ και του Κέντρικ Ναν παρακολουθούσαν μαζί την αναμέτρηση.
Τόσο η σύντροφος του Γκραντ, όσο και του Ναν ανέβασαν βίντεο την στιγμή της τελευταίας φάσης και οι αντιδράσεις των παιδιών τους, ήταν... επικές!
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Έτρεχαν εκστασιασμένα σε όλο το σπίτι, ούρλιαζαν από την χαρά τους και έπιαναν το κεφάλι τους, μην μπορώντας να πιστέψουν τι είχε συμβεί.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η σύζυγος του Γκραντ στα stories της
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