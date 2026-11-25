Τα παιδιά των Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ πανηγύρισαν έξαλλα το μεγάλο τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, δεν πίστευαν σε αυτό που έβλεπαν!

Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια με 83-86 χάρη στο τρομερό τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη λήξη του αγώνα.

Αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά και δη στην Αθήνα, οι οικογένειες του Τζέριαν Γκραντ και του Κέντρικ Ναν παρακολουθούσαν μαζί την αναμέτρηση.

Τόσο η σύντροφος του Γκραντ, όσο και του Ναν ανέβασαν βίντεο την στιγμή της τελευταίας φάσης και οι αντιδράσεις των παιδιών τους, ήταν... επικές!

Έτρεχαν εκστασιασμένα σε όλο το σπίτι, ούρλιαζαν από την χαρά τους και έπιαναν το κεφάλι τους, μην μπορώντας να πιστέψουν τι είχε συμβεί.