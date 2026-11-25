Ο Χέιζ-Ντέιβις θύμισε Γκριγκόνις στο Πριγκιπάτο!
Μπορεί ένα μεγάλο σουτ (τριών πόντων) να φτιάξει μια σεζόν; Κι όμως αυτό μπορεί να συμβεί, καθώς το μεγάλο τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη λήξη του αγώνα με τη Βαλένθια στη Roig Arena που οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μεγάλη νίκη (86-83) για την 14η αγωνιστική θύμισε τον Μάριους Γκριγκόνις στο Πριγκιπάτο λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα του 2023!
Εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου οι «πράσινοι» ήθελαν ένα μεγάλο «διπλό» για να γυρίσουν το... τσιπάκι και φρόντισε να το πετύχει σε χρόνο μηδέν ο Μάριους Γκριγκόνις οδηγώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μεγάλη νίκη (91-90) για την 16η αγωνιστική της Euroleague και όλους τους παίκτες να έχουν γίνει ένα κουβάρι και να πανηγυρίζουν στο παρκέ του Salle Gaston Médecin. Τον ίδιο πανηγυρισμό έκαναν οι παίκτες του «τριφυλλιού» και στο βοηθητικό της Roig Arena όταν πήραν στο κατόπι τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος έφυγε πανηγυρίζοντας το μεγάλο σουτ.
Το φινάλε της αναμέτρησης με τη Βαλένθια είναι ίδιο με εκείνο στο Πριγκιπάτο και ίσως να αποτελεί τον οιωνό για να φτιάξει ιδανικά η σεζόν για τους «πράσινους», όπως τότε, που έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής...
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NIGEL. HAYES. DAVIS. 🥶 WHAT DID YOU DO???!!! 🤯💚 https://t.co/yJwCS7WhPH— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
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