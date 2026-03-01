Η τέταρτη αγωνιστική για τα Group E, F, G, H του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 ολοκληρώθηκε με τις ανατροπές της Γερμανίας και της Σλοβενίας να ξεχωρίζουν.

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 για τα Group E, F, G, H.

Στις αναμετρήσεις της ημέρας ξεχώρισε το... πάρτι της Γαλλίας κόντρα στην Ουγγαρία με πρωτσγωνιστή τον Αμίν Νούα του Άρη, ενώ η Γερμανία έκανε την τεράστια ανατροπή απέναντι στην Κροατία, επέστρεψε από το -15, έστειλε το ματς στην παράταση και εν τέλει επικράτησε με 91-89. Παράλληλα και η Σλοβενία επέστρεψε από το -19 και πανηγύρισε τεράστιο «διπλό» απέναντι στην Τσεχία.

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Γεωργία-Ουκρανία 79-92

Δανία-Ισπανία 64-74

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ουκρανία-Δανία 88-71

Ισπανία-Γεωργία 90-61

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Ισπανία 3-0 Ουκρανία 2-1 Γεωργία 1-2 Δανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Γεωργία - Δανία (19:00)

Ισπανία - Ουκρανία (21:30)

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76

Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Πορτογαλία 2-1 Ελλάδα 2-1 Μαυροβούνιο 2-1 Ρουμανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ρουμανία - Πορτογαλία (19:00)

Μαυροβούνιο - Ελλάδα (20:00)

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σερβία-Ελβετία 90-86

Τουρκία-Βοσνία 93-71

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ελβετία - Τουρκία 60-85

Βοσνία - Σερβία 72-74

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Κατάταξη

Τουρκία 3-0 Σερβία 2-1 Βοσνία 1-2 Ελβετία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ελβετία - Βοσνία (20:00)

Τουρκία - Σερβία (20:00)

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Λιθουανία-Ιταλία 81-82

Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ισλανδία - Λιθουανία 86-85

Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία 57-93

Κατάταξη

Ισλανδία 2-1 Ιταλία 2-1 Λιθουανία 1-2 Μεγάλη Βρετανία 1-2

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Λιθουανία - Ισλανδία (18:30)

Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κροατία-Κύπρος 100-60

Γερμανία-Ισραήλ 89-69

Αποτελέσματα -2η αγωνιστική

Ισραήλ - Κροατία 71-85

Κύπρος - Γερμανία 64-83

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Κατάταξη

Κροατία 3-1 Γερμανία 3-1 Ισραήλ 2-2 Κύπρος 0-4

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Λετονία-Ολλανδία 78-86

Πολωνία-Αυστρία 90-78

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Αυστρία - Λετονία 85-87

Ολλανδία - Πολωνία 83-85

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Ολλανδία - Αυστρία 87-88

Πολωνία - Λετονία 92-72

Κατάταξη

Πολωνία 4-0 Ολλανδία 2-2 Λετονία 1-3 Αυστρία 1-3

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82

Γαλλία-Βέλγιο 79-63

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Βέλγιο - Ουγγαρία 85-87

Φινλανδία - Γαλλία 83-76

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Κατάταξη

Φινλανδία 3-1 Γαλλία 3-1 Ουγγαρία 2-2 Βέλγιο 0-4

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σλοβενία-Εσθονία 93-94

Τσεχία-Σουηδία 97-80

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Εσθονία - Τσεχία 92-97

Σουηδία - Σλοβενία 83-84

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Σλοβενία - Τσεχία 99-59

Σουηδία - Εσθονία 77-88

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική (4η, 01/03)

Εσθονία - Σουηδία 69-79

Τσεχία - Σλοβενία 84-86

Κατάταξη