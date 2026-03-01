Γερμανία - Κροατία 91-89: Ανατροπάρα και νίκη στην παράταση
Μεγάλη ανατροπή για την Γερμανία, η οποία επέστρεψε από το -15, έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί υπέταξε την Κροατία του απίθανου Χεζόνια με 91-89.
Η Κροατία μπήκε δυναμικά και έφτασε ακόμη και στο +15 στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως η Γερμανία επέστρεψε και μάλιστα, χάρη σε ένα 10-0 σερί στο τέλος της κανονικής διάρκειας έκανε το 77-77 και έστειλε το ματς στην Παράταση.
Εκεί η Γερμανία ήταν καλύτερη και έφτασε έτσι στη νίκη με 91-89.
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Κροατίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον στο 3-1.
Ο Γιοχάνες Τίμαν με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της Γερμανίας, ενώ 15 με 11 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 9 επιθετικά, πρόσθεσε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα. Να σημειωθεί πως η Γερμανία είχε 20 (!) επιθετικά ριμπάουντ, εκ των οποίων πήρε 26 πόντους.
Για την Κροατία, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα αλλά κατάφερε να απωλέσει πολλά διψήφια προβαδίσματα, ο Μάριο Χεζόνια είχε 30 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετός για την ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 22-24, 41-50, 56-60, 77-77, 91-89 (παρ.)
Η βαθμολογία του Group Ε
- Κροατία 3-1
- Γερμανία 3-1
- Ισραήλ 2-2
- Κύπρος 0-4
