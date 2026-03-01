Η Γερμανία έκανε την τεράστια ανατροπή απέναντι στην Κροατία, επέστρεψε από το -15, έστειλε το ματς στην παράταση και εν τέλει επικράτησε με 91-89.

Μεγάλη ανατροπή για την Γερμανία, η οποία επέστρεψε από το -15, έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί υπέταξε την Κροατία του απίθανου Χεζόνια με 91-89.

Η Κροατία μπήκε δυναμικά και έφτασε ακόμη και στο +15 στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως η Γερμανία επέστρεψε και μάλιστα, χάρη σε ένα 10-0 σερί στο τέλος της κανονικής διάρκειας έκανε το 77-77 και έστειλε το ματς στην Παράταση.

Εκεί η Γερμανία ήταν καλύτερη και έφτασε έτσι στη νίκη με 91-89.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Κροατίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον στο 3-1.

Ο Γιοχάνες Τίμαν με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της Γερμανίας, ενώ 15 με 11 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 9 επιθετικά, πρόσθεσε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα. Να σημειωθεί πως η Γερμανία είχε 20 (!) επιθετικά ριμπάουντ, εκ των οποίων πήρε 26 πόντους.

Για την Κροατία, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα αλλά κατάφερε να απωλέσει πολλά διψήφια προβαδίσματα, ο Μάριο Χεζόνια είχε 30 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετός για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 41-50, 56-60, 77-77, 91-89 (παρ.)

Η βαθμολογία του Group Ε