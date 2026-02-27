Την ήττα (84-60) γνώρισε η Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου εκτός έδρας από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου ηττήθηκε (84-60) από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι Ελβετοί έχουν ρεκόρ 0-3 στο Group C, ενώ την ίδια στιγμή οι Βόσνιοι πέτυχαν την πρώτη νίκη και έχουν απολογισμό 1-2.

Η Βοσνία είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και στο ημίχρονο (41-27 στο 20’) εξασφάλισε μια σημαντική διαφορά από τους Ελβετούς με πρωταγωνιστές τους Βράμπατς, Λάζιτς και Σουλεϊμάνοβιτς.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου προσπάθησε και με τον Αλεξάντερ Σουμάχερ θέλησε να κάνει την ανατροπή, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος με συνέπεια η διαφορά να διευρυνθεί (64-43 στο 30’) και να φτάσουν οι Βόσνιοι σε μια εμφατική νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-12, 41-27, 64-43, 84-60.

ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Τζέρτζια): Αλιμπέγκοβιτς 9 (1/2 τριπ.), Αρσλάναγκιτς 2, Άτιτς 7 (1/3 τριπ., 9 ασίστ), Βράμπατς 15 (1/2 τριπ., 7 ριμπ.), Πέναβα 7 (4 ριμπ.), Λάζιτς 14, Τάλιτς 5 (1/3 τριπ.), Γκούτιτς, Μακιτάν 2, Σουλεϊμάνοβιτς 12 (1/2 τριπ., 9 ριμπ.), Σίμανιτς 11 (3 ριμπ.).

ΕΛΒΕΤΙΑ (Παπαθεοδώρου): Μμπάλα, Σουμάχερ 19 (1/9 τριπ.), Γκρανβόρκα 5 (1/2 τριπ.), Γκράβετ, Ρόσακ 6 (1/1 τριπ.), Λέιρολς, Μανιέμα 10 (1/2 τριπ.), Μάρτιν, Τζόρτζ 7 (1/3 τριπ.), Αναμπίρ 2, Πικαρέλι 1, Μάμπο 10 (10 ριμπ.).