Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ελβετία 84-60: Δεν άντεξε η ομάδα του Παπαθεοδώρου
Η Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου ηττήθηκε (84-60) από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι Ελβετοί έχουν ρεκόρ 0-3 στο Group C, ενώ την ίδια στιγμή οι Βόσνιοι πέτυχαν την πρώτη νίκη και έχουν απολογισμό 1-2.
Η Βοσνία είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και στο ημίχρονο (41-27 στο 20’) εξασφάλισε μια σημαντική διαφορά από τους Ελβετούς με πρωταγωνιστές τους Βράμπατς, Λάζιτς και Σουλεϊμάνοβιτς.
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου προσπάθησε και με τον Αλεξάντερ Σουμάχερ θέλησε να κάνει την ανατροπή, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος με συνέπεια η διαφορά να διευρυνθεί (64-43 στο 30’) και να φτάσουν οι Βόσνιοι σε μια εμφατική νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-12, 41-27, 64-43, 84-60.
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Τζέρτζια): Αλιμπέγκοβιτς 9 (1/2 τριπ.), Αρσλάναγκιτς 2, Άτιτς 7 (1/3 τριπ., 9 ασίστ), Βράμπατς 15 (1/2 τριπ., 7 ριμπ.), Πέναβα 7 (4 ριμπ.), Λάζιτς 14, Τάλιτς 5 (1/3 τριπ.), Γκούτιτς, Μακιτάν 2, Σουλεϊμάνοβιτς 12 (1/2 τριπ., 9 ριμπ.), Σίμανιτς 11 (3 ριμπ.).
ΕΛΒΕΤΙΑ (Παπαθεοδώρου): Μμπάλα, Σουμάχερ 19 (1/9 τριπ.), Γκρανβόρκα 5 (1/2 τριπ.), Γκράβετ, Ρόσακ 6 (1/1 τριπ.), Λέιρολς, Μανιέμα 10 (1/2 τριπ.), Μάρτιν, Τζόρτζ 7 (1/3 τριπ.), Αναμπίρ 2, Πικαρέλι 1, Μάμπο 10 (10 ριμπ.).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.