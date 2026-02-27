Λετονία - Πολωνία 82-84: Ο απίθανος Λόιντ με buzzer-beater χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Μίλιτσιτς
Τεράστιο... διπλό πήρε η Πολωνία μέσα στη Ρίγα, επικρατώντας της Λετονίας με 82-84 και τον Τζόρνταν Λόιντ να πετυχαίνει buzzer-beater, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι καθ'όλη τη διάρκεια το σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς κατάφερε να... αποδράσει και να κάνει το 3/3, έχοντας σε απίστευτο βράδυ τον Λόιντ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους (6/9 δίποντα, 7/15 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Αξίζει να σημειωθεί πως Λόιντ (21π., 20') και Πονίτκα (17π, 20'), κρατούσαν την ομάδα τους κοντά στην απόσταση του σκορ στο ημίχρονο (48-42), με αμφότερους να έχουν συνολικά τους 38 από τους 42 πόντους.
Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού σημείωσε συνολικά 27 πόντους (5/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/7 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ήταν άξιος συμπαραστάτης της νίκης της Πολωνίας στο τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 23-21, 48-42, 62-66, 82-84
JORDAN LOYDOWSKI WINS IT FOR POLSKA 🇵🇱#FIBAWC x #TISSOTBUZZERBEATER pic.twitter.com/kcyUBxH59Q— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) February 27, 2026
